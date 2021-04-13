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Медики назвали витамин, который защищает сразу от трех серьезных недугов

  • 13.04.2021, 14:42
Медики назвали витамин, который защищает сразу от трех серьезных недугов

Еще одним его преимуществом является снижение уровня глюкозы в крови.

Медики рассказали о добавке, прием которой снижает риск развития сразу трех опасных недугов - рака, ожирения и деменции. Как оказалось, сохранению здоровья и увеличению продолжительности жизни способствует употребление витамина D, пишет lenta.ua.

«Солнечный» витамин положительно влияет на иммунитет и состояние сердца. Кроме того, добавка незаменима для центрального органа нервной системы и мышц. По словам специалистов, прием витамина D останавливает процесс деления злокачественных клеток. В результате снижается риск развития онкологических заболеваний.

Еще одним его преимуществом является снижение уровня глюкозы в крови. Это означает защиту от сахарного диабета и лишнего веса. Также витамин D способствует очистке сосудов от холестериновых бляшек, что говорит о сниженном риске развития атеросклероза.

Медики настаивают, что принимать капсулы с «солнечным» витамином нужно только в случае дефицита этого компонента в организме. Чтобы выяснить, есть ли недостаток витамина D, нужно обратиться к специалисту и сдать анализы.

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