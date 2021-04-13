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В РФ перехватили крупную партию белорусских сигарет

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  • 13.04.2021, 19:50
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В РФ перехватили крупную партию белорусских сигарет
фото: customs.gov.ru

Сигареты находились в плитах из вулканизированной резины.

Крупную партию белорусских сигарет перехватили российские таможенники на Балтике. Как сообщает пресс-служба Федеральной таможенной службы РФ, их перевозили в плитах из вулканизированной резины в контейнере. Груз в Германию отправляла фирма из Санкт-Петербурга. Всего выявлено более 148 тысяч пачек сигарет "Minsk" и ""NZ с белорусскими акцизными марками общим весом 2,8 тонны.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Контрабанда сигарет из Беларуси стала проблемой в России. В прошлом году их оборот оценивался 750 млн пачек. Недавно в Смоленской области задержали котрабандистов, переправляли в Россию различные товары из Беларуси, включая сигареты.

фото: customs.gov.ru
фото: customs.gov.ru
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