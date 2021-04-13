закрыть
13 апреля 2021, вторник, 22:27
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Окружение Лукашенко пользуется табачным офшором в Саудовской Аравии

3
  • 13.04.2021, 21:36
  • 6,078
Окружение Лукашенко пользуется табачным офшором в Саудовской Аравии
фото: belsat.eu

Расследование.

Расследование «Давайте разбираться» совместно с литовским расследовательским порталом Siena.lt и Международным центром расследования коррупции и организованной преступности (OCCRP) выявила схемы, согласно которым деньги от реализации сигарет идут в эмиратский офшор, принадлежащий близкому к властям бизнесмену.

21 января 2021 года литовские пограничники проверяют поезд, который везет удобрения из Беларуси. На вагонах указано, что продукция едет из «Беларуськалия». У пограничников уже была информация, что поезд может перевозить контрабанду. Информация подтвердилась. В одном из вагонов нашли десятки ящиков, а у них почти 45 тысяч пачек сигарет «Фэст» с белорусскими марками. Розничная цена одного такого груза при реализации в Литве – почти полторы сотни тысяч евро.

«Через Литву идет огромный поток удобрений, произведенных в Беларуси. Это преимущественно «Беларуськалий» и «Гродно Азот». И этот поток используется для контрабанды, и литовские таможенники также подтвердили, что грузы этих двух компаний часто попадаются с грузами контрабанды», – объясняет Шарунас Черняускас, руководитель расследовательского проекта Siena.lt.

Между тем, как выявило наше расследование, не все деньги от экспорта сигарет остаются в Беларуси. Согласно экспортно-импортной базе данных «ImportGenius», в июле 2019 года эмиратская компания «Petrotrade» поставила российской компании» Фрихаус «целую фуру сигарет «Фэст», «Credo» и «NZ», производящих на табачной фабрике «Неман».

Владелец «Фрихаус» Дмитрий Онюшев утверждает, что это была разовая поставка. Его компания торгует сигаретами через магазин «Duty free» в Брянской области на границе с Украиной. Сейчас торговля свернут из-за коронавируса.

Что касается компании «Petrotrade», то она располагается в свободной экономической зоне Рас-аль-Хаймы в часе езды от Дубая. В этой зоне не платят налоги и пошлина на реэкспортированные товары. Руководитель «Petrotrade» – Дмитрий Олексин, сын влиятельного белорусского бизнесмена Алексея Олексина.

«У нас плательщик акциза – производитель и импортер. Соответственно, если продаешь, то акциз при экспорте ложится на себестоимость продукции. Поэтому когда белорусская компания приобретает у белорусской компании любой подакцизный товар и экспортирует его, акциз идет на себестоимость. То есть увеличивается стоимость товара при экспорте», – пояснит бизнесмен Алексей Олексин.

На литовской таможне не исключают, что такие схемы могут служить для контрабанды сигарет в Евросоюз. Это называется прерванный транзит, либо карусель.

«Карусель – это такая схема, когда сигареты въезжают на территорию Литвы как транзит, они должны попасть в какое-либо другое государство. Но они так едут из одной страны в другую, истекают границы и где-то, в какой-то точке, сигареты исчезают. И этот груз попадает, наверное, на черный рынок», – добавляет руководитель расследовательского проекта Siena.lt Шарунас Черняускас.

Пресечь распространение контрабанды, по мнению специалистов, помогут высокие и регулярные штрафы за перевоз и сбыт нелегальной продукции, обязательное уничтожение изъятой нелегальной продукции, а также меры по борьбе с коррупцией.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Добазарился
Добазарился Ирина Халип
Чем мы отличаемся от власти
Чем мы отличаемся от власти Наталья Радина
Революция обязывает
Революция обязывает Леонид Невзлин
Невозможное возможно
Невозможное возможно Екатерина Снытина