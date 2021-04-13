Окружение Лукашенко пользуется табачным офшором в Саудовской Аравии 3 13.04.2021, 21:36

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фото: belsat.eu

Расследование.

Расследование «Давайте разбираться» совместно с литовским расследовательским порталом Siena.lt и Международным центром расследования коррупции и организованной преступности (OCCRP) выявила схемы, согласно которым деньги от реализации сигарет идут в эмиратский офшор, принадлежащий близкому к властям бизнесмену.

21 января 2021 года литовские пограничники проверяют поезд, который везет удобрения из Беларуси. На вагонах указано, что продукция едет из «Беларуськалия». У пограничников уже была информация, что поезд может перевозить контрабанду. Информация подтвердилась. В одном из вагонов нашли десятки ящиков, а у них почти 45 тысяч пачек сигарет «Фэст» с белорусскими марками. Розничная цена одного такого груза при реализации в Литве – почти полторы сотни тысяч евро.

«Через Литву идет огромный поток удобрений, произведенных в Беларуси. Это преимущественно «Беларуськалий» и «Гродно Азот». И этот поток используется для контрабанды, и литовские таможенники также подтвердили, что грузы этих двух компаний часто попадаются с грузами контрабанды», – объясняет Шарунас Черняускас, руководитель расследовательского проекта Siena.lt.

Между тем, как выявило наше расследование, не все деньги от экспорта сигарет остаются в Беларуси. Согласно экспортно-импортной базе данных «ImportGenius», в июле 2019 года эмиратская компания «Petrotrade» поставила российской компании» Фрихаус «целую фуру сигарет «Фэст», «Credo» и «NZ», производящих на табачной фабрике «Неман».

Владелец «Фрихаус» Дмитрий Онюшев утверждает, что это была разовая поставка. Его компания торгует сигаретами через магазин «Duty free» в Брянской области на границе с Украиной. Сейчас торговля свернут из-за коронавируса.

Что касается компании «Petrotrade», то она располагается в свободной экономической зоне Рас-аль-Хаймы в часе езды от Дубая. В этой зоне не платят налоги и пошлина на реэкспортированные товары. Руководитель «Petrotrade» – Дмитрий Олексин, сын влиятельного белорусского бизнесмена Алексея Олексина.

«У нас плательщик акциза – производитель и импортер. Соответственно, если продаешь, то акциз при экспорте ложится на себестоимость продукции. Поэтому когда белорусская компания приобретает у белорусской компании любой подакцизный товар и экспортирует его, акциз идет на себестоимость. То есть увеличивается стоимость товара при экспорте», – пояснит бизнесмен Алексей Олексин.

На литовской таможне не исключают, что такие схемы могут служить для контрабанды сигарет в Евросоюз. Это называется прерванный транзит, либо карусель.

«Карусель – это такая схема, когда сигареты въезжают на территорию Литвы как транзит, они должны попасть в какое-либо другое государство. Но они так едут из одной страны в другую, истекают границы и где-то, в какой-то точке, сигареты исчезают. И этот груз попадает, наверное, на черный рынок», – добавляет руководитель расследовательского проекта Siena.lt Шарунас Черняускас.

Пресечь распространение контрабанды, по мнению специалистов, помогут высокие и регулярные штрафы за перевоз и сбыт нелегальной продукции, обязательное уничтожение изъятой нелегальной продукции, а также меры по борьбе с коррупцией.

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