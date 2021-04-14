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Bloomberg: Байден должен заставить Путина опустить глаза

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  • 14.04.2021, 8:53
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Bloomberg: Байден должен заставить Путина опустить глаза

Лучший курс для команды президента США — поймать соперника на блефе.

Россия наращивает войска вдоль границы с Украиной, и по имеющимся сведениям там уже находятся около 20 тысяч военнослужащих, пишет Bloomberg (перевод — inosmi.ru).

Действительно ли президент Владимир Путин проверяет Вашингтон на прочность, ища рычаги воздействия, чтобы помешать Соединенным Штатам ввести новые санкции, о которых скоро будет объявлено и которые связаны с тюремным заключением оппозиционного лидера Алексея Навального и хакерской атакой на системы «Солрауиндз» (SolarWinds)?

Или же Путин действительно готовится снова напасть на соседнее суверенное государство и отхватить еще один кусок его территории? Как администрация президента Джо Байдена может предотвратить еще одно нарушение требований международного права?

Украина не является членом Организации Североатлантического договора, но, когда в 2013 году я посетил ее, будучи главнокомандующим силами НАТО в Европе, я обнаружил очень заинтересованного партнера в рядах украинских вооруженных сил. Проведя встречи на высоком уровне в Киеве, я отправился на юг страны, — это стало лучшей частью моей поездки, — где меня встретил командующий военно-морскими силами Украины на ее лучшей военно-морской базе, находившейся на стратегически важном Крымском полуострове.

Мы ехали в составе колонны черных внедорожников, но у нас все же было время для того, чтобы сделать несколько остановок в местах, где состоялись знаковые сражения Крымской войны, включая «Долину смерти», где британская легкая бригада предприняла свою знаменитую атаку, увековеченную в стихотворении лорда Теннисона. Тогда я подумал о том, насколько этот полуостров маленький и как иронично то, что великие державы прошлого — Британская, Французская, Османская и Российская империи — вступили в кровавую и в конечном счете бесполезную войну за этот небольшой кусок суши в Черном море.

В 2013 году Украина была надежным партнером НАТО. Она отправляла своих военных для участия в наших миссиях в Афганистане и на Балканах, она рассматривала возможность отправить свой военный корабль для участия в операции по борьбе с пиратством у берегов Восточной Африки. Но спустя всего год Путин вторгся на Украину и аннексировал Крым. Он дестабилизировал ситуацию на Украине, предоставив финансовую поддержку сепаратистам в Донбассе, наводнив страну российскими паспортами и применив «ведьмино зелье»: бойцы сил специального назначения в форме без знаков различия, секретные атаки, социальные сети в качестве оружия и морская блокада.

Я помню, как во время моего визита в 2013 году командующий украинскими военно-морскими силами — приятный и рассудительный адмирал — пожаловался на присутствие российских военных кораблей в порту Севастополя. Он сказал: «Однажды русские просто захватят нашу базу. И нам повезет, если они не захватят всю страну».

Тогда я подумал, что он просто склонен к паникерству. Но сейчас я понимаю, что мы сделали недостаточно, чтобы сдержать Путина. Главный урок для меня состоит в том, что сейчас мы должны сделать больше, если мы не хотим допустить повторения вторжения 2014 года.

Путин хочет получить максимальное удовольствие: еще один кусок территорий Украины, который позволит соединить Крымский полуостров с территорией России; русскоязычное вассальное государство в Донбассе; Украина, напуганная до такой степени, что она будет готова отказаться от своего стремления стать членом НАТО; возможность продемонстрировать населению России, что он продвигает русский национализм на территории «ближнего зарубежья»; возможность продемонстрировать Западу, что новые санкции лишь создадут новые проблемы в этом регионе.

Действительно ли Путин готовится снова атаковать Украину? Хорошая новость заключается в том, что сегодня это кажется менее вероятным, чем в 2014 году. Украинские вооруженные силы сегодня лучше вооружены и лучше подготовлены — в основном благодаря помощи Соединенных Штатов. Но когда речь идет о Путине, ничего невозможно сказать наверняка, — вполне возможно, он уверен, что волнения и разногласия внутри Соединенных Штатов в совокупности с очевидными вызовами пандемии по обе стороны Атлантики послужат эффективными отвлекающими факторами. Путин уже проворачивал подобное прежде — в Сирии и Грузии, а также в Крыму, — он готов снова рискнуть и позже разбираться с последствиями.

Лучший курс для команды Байдена — это посмотреть прямо в глаза человеку, которого президент США справедливо назвал «убийцей», и поймать его на блефе.

Для этого необходимо предоставить Украине больше наступательного оружия, в первую очередь управляемые противотанковые ракеты, а также обеспечить соответствующую подготовку украинских вооруженных сил, ответственность за которую должно взять на себя Европейское командование ВС США. Для этого также необходимо отправить американские военные корабли в Черное море (на этой неделе Пентагон перемещает пару эсминцев из Средиземного моря в Черное через Босфор). Кроме того, необходимо ввести дополнительные санкции против России в целом и против соратников Путина в частности — в ответ на хакерскую атаку против систем «Соларуиндз» и на отравление Навального. Наконец, необходимо продолжить взаимодействовать с Украиной и, в частности, предоставить ей План действий по подготовке к членству в НАТО.

Речь идет не только об Украине, — на карту поставлены более важные элементы международной системы. Несомненно, Китай пристально следит за тем, как Запад отреагирует в Восточной Европе, потому что Соединенные Штаты сейчас стремятся поддержать независимость Тайваня.

Америка и ее союзники должны проявить стойкость перед лицом мобилизации России у границы с Украиной. Когда агрессор начинает демонстрировать силу, сдаваться нельзя.

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