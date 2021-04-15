Стало известно, представители какой профессии заражаются COVID-19 чаще врачей 15.04.2021, 17:03

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Они рискуют в два-три раза больше медиков.

Тестирование работников моргов и кладбищ показало, что 19,1% и 29,6% из них соответственно заражены коронавирусом либо обладают антителами, свидетельствующими о перенесенной инфекции.

Могильщики заражаются COVID-19 чаще врачей

Для сравнения, среди медицинских работников, которые регулярно общаются с носителями коронавируса, только 10,6% сдали положительный ПЦР-тест, указано в исследовании специалистов из Катара. Получается, что работники похоронной индустрии рискуют в два-три раза больше врачей, пишут "Известия".

Причины такого распространения COVID-19 пока неясны. Невозможно определить, какая часть сотрудников заражается в ходе работы с умершими, а какая через контакты с живыми. Российские ученые считают, что самый большой риск заразиться коронавирусом у патологоанатомов, а остальные работники похоронной индустрии довольно хорошо защищены правилами обращения с телами погибших от COVID-19.

Опасные профессии

Научные специалисты Hamad Medical Corporation, которая отвечает за организацию всех погребений в Катаре, протестировали на коронавирус работников похоронной индустрии. Следы вируса были обнаружены у 19,1% персонала моргов и у 29,6% сотрудников кладбищ.

Эти показатели в два-три раза превышают число зараженных среди медицинских работников Катара (10,6%), которые по роду деятельности вынуждены сталкиваться с носителями коронавируса. Причинами такого высокого уровня инфицирования среди работников, занятых подготовкой похорон, могут быть как контакты с умершими, в телах которых остается вирус, так и обычное бытовое заражение, не связанное с профессиональной деятельностью, указали ученые.

Работники моргов и кладбищ, которые обрабатывают тела умерших с подтвержденным или предполагаемым заражением SARS-CoV-2, могут находиться в группе повышенного риска инфицирования», — написали авторы исследования в статье в International Journal of Infectious Diseases.

Сразу после обнаружения первого случая заражения коронавирусом в Катаре 28 февраля 2020 года был введен особый порядок обращения с телами зараженных SARS-CoV-2. Персонал моргов и кладбищ обучили использовать индивидуальные средства защиты, хранить тела в двойных пакетах, проводить дополнительную уборку и принимать другие необходимые меры. Также в стране ограничили число посетителей похорон и запретили физический контакт с телом умершего во время ритуала.

Исследование проводили с марта по октябрь 2020 года. В нем приняли участие 47 работников моргов и 81 сотрудник кладбища, которые прошли ПЦР-тестирование либо сдали тесты на антитела, показывающие, был ли человек инфицирован коронавирусом ранее. Ученые также взяли пробы с различных поверхностей в моргах и на кладбищах, но следов коронавируса не обнаружили.

Более 80% участников исследования — мужчины. Средний возраст обследуемых составил 38–39 лет. Самая высокая доля зараженных была выявлена среди людей младше 30 лет. Известно, что 51,1% инфицированных работников моргов и 65,4% заразившихся сотрудников кладбищ проживали в общежитиях, то есть подвергались повышенному риску заражения COVID-19 в домашних условиях.

Авторы исследования не смогли с научной определенностью объяснить причины такого распространения коронавируса среди работников похоронной сферы. Ученые склоняются к версии, что инфицирование сотрудников моргов и кладбищ происходило не во время работы с телами умерших, а обычным бытовым способом, не связанным с профессией.

Однако это только гипотеза. Сама возможность заражения коронавирусом после контакта с трупами инфицированных до конца не изучена. Во второй половине марта группа ученых из Италии опубликовала статью с описанием случая, когда геном коронавируса обнаружили в тканях умершей спустя 30 дней после ее кончины. Это говорит о теоретической возможности заражения от мертвых.

Возможно, но маловероятно

В принципе заражение от мертвых вероятно, сказал «Известиям» член-корреспондент РАН, заведующий лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии НГУ (вуз — участник проекта повышения конкурентоспособности образования «5-100») Сергей Нетесов. Но, не зная деталей местных похоронных обычаев, трудно точно судить о такой возможности, добавил он. Например, в России это маловероятно, сказал эксперт.

«Во всех погребальных обычаях цивилизованных стран тело покойного омывают перед захоронением, как правило, с применение дезинфектантов, — пояснил Сергей Нетесов. — Тело умершего от инфекций специально дополнительно ими обрабатывают. И работники моргов не рекомендуют тела таких умерших целовать перед захоронением. А в случае смерти от особо опасных инфекций тело хоронят вообще в закрытом гробу».

Заражение от трупа возможно в связи с близким контактом врача-патологоанатома и медицинских работников, участвующих во вскрытии, считает врач-инфекционист клиники СамГМУ, заведующий инфекционным отделением № 2 (COVID) Сергей Васильев. По его словам, у остальных работников похоронной индустрии вероятность инфицирования минимальна.

«Заражение от умершего может происходить при тесном контакте и несоблюдении санитарно-эпидемиологических норм, необходимых при данной инфекции. Не стоит прикасаться к покойному голыми руками, целовать в лоб, как велят традиции», — предупредил Сергей Васильев.

По словам эксперта, без контакта с телом вероятность заражения коронавирусом от мертвых практически исключена, ведь вирус передается воздушно-капельным путем.

«Риск заразиться коронавирусом от уже мертвого человека, безусловно, существует, — уверен заведующий лабораторией анализа показателей здоровья населения и цифровизации здравоохранения МФТИ Станислав Отставнов. — Однако он существенно ниже, чем шансы заразиться от живого инфицированного, выделяющего вирус при дыхании и кашле.

Эксперт согласен с мнением, что при контакте с телом рискует скорее не работник похоронной индустрии, а патологоанатом, проводящий вскрытие. Ведь он может как подозревать наличие инфекции, если больной, например, умирает в больнице, так и не подозревать, если инфицированный, к примеру, умер в ДТП. Впрочем, риск заразиться во время похорон также существует, допустил Станислав Отсавнов.

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