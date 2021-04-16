Amnesty International требует немедленно освободить несовершеннолетнего Никиту Золотарева 3 16.04.2021, 17:34

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Белорусские власти нарушают Конвенцию о правах ребенка.

Двадцать второго февраля 2021 года 17-летнего Никиту Золотарева приговорили к пяти годам лишения свободы в воспитательной колонии по результатам судебного разбирательства, проходившего с нарушениями, якобы за то, что он бросил коктейль Молотова под ноги двум омоновцам и за «организацию массовых беспорядков». Его судили и приговорили вместе с двумя совершеннолетними обвиняемыми. Судебное слушание по апелляции состоится 23 апреля 2021 года.

Amnesty International призывает власти Беларуси освободить его немедленно, не дожидаясь рассмотрения апелляции по его делу.

Отсутствие независимости судебной власти и неспособность защитить детей

Независимость судебной власти в Беларуси серьезно подрывается в связи с тем, что президент страны назначает судей и смещает их с занимаемой должности. Специальный докладчик ООН по вопросу о независимости судей и адвокатов подчеркнул, что « независимость и верность принципам сотрудников прокуратуры … подрывается в результате чрезмерного контроля со стороны исполнительной власти».

Помимо этого, Беларусь подвергалась критике из-за неспособности надлежащим образом защитить детей в рамках системы уголовного правосудия. В 2020 году Комитет ООН по правам ребенка выразил озабоченность в связи с использованием в системе уголовного правосудия карательного подхода по отношению к детям, отсутствием «системы восстановительного правосудия в отношении детей», высоких показателей содержания несовершеннолетних под стражей, ненадлежащих условий их содержания под стражей, а также отсутствия у них доступа к образованию и медицинской помощи.

В этих обстоятельствах Amnesty International глубоко обеспокоена тем, что суд над Никитой Золотаревым не соответствовал нормам справедливого судопроизводства и что белорусские власти не смогли защитить его права в соответствии с Конвенцией о правах ребенка.

Статья 37 Конвенции о правах ребенка требует, чтобы лишение свободы ребенка использовалось лишь в качестве крайней меры и в течение как можно более короткого соответствующего периода времени, при этом оно должно осуществляться в учреждении, оборудованном с учетом потребностей лиц его возраста. Комитет ООН по правам ребенка обращается к государствам-участникам с призывом обеспечить наличие «системы правосудия в отношении детей», которая гарантирует справедливое и беспристрастное судебное разбирательство для всех детей.

Кроме того, она должна предусматривать альтернативы содержанию под стражей: «Система правосудия в отношении детей должна предоставлять широкие возможности для применения социальных и воспитательных мер и строго ограничивать применение лишения свободы с момента ареста, на протяжении всего разбирательства и при вынесении приговора. Государствам-участникам следует создать службу пробации или аналогичное учреждение с хорошо подготовленным персоналом для обеспечения максимального и эффективного применения таких мер, как приказы об осуществлении контроля и надзора, пробация, надзор на уровне общины или центры ежедневного учета, а также возможность скорейшего освобождения из-под стражи».

Комитет призвал государства-участники незамедлительно приступить к процессу сокращения случаев содержания под стражей до минимума.

Отсутствие доступа к адвокату или законному представителю

Когда Никиту задержали 11 августа 2020 года, его доставили в местное отделение милиции, где он содержался под стражей с 10:30 до 17:00 без доступа к адвокату, социальному работнику или родителям. Его матери наконец удалось увидеть его в 17:00 во время допроса в отделении милиции. Это является нарушением обязательств Беларуси в соответствии с Конвенцией о правах ребенка и в соответствии с Международным пактом о гражданских и политических правах.

Обязательства по Конвенции о правах ребенка требуют, чтобы с детьми, которых обвиняют в нарушении закона, обращались таким образом, который способствует развитию у ребенка чувства достоинства и значимости, и укрепляет в нем уважение к правам человека, в соответствии со статьей 40. В частности, государства должны обеспечить, чтобы дети, оказавшиеся в конфликте с законом, имели доступ к своим родителям или законным представителям, а также доступ к правовой помощи начиная с момента задержания. Родители или законные представители должны присутствовать на протяжении всего разбирательства, их присутствие может быть ограничено только по решению судьи либо компетентного органа по просьбе ребенка, если это не требуется для обеспечения наилучших интересов ребенка.

А также, комитет ООН по правам ребенка заявил, что одиночное заключение для несовершеннолетних должно быть строго запрещено, поскольку оно является нарушением статьи 37 КПР и ставит под угрозу физическое и психическое благополучие ребенка.

Рекомендации Amnesty International белорусским властям

Ввиду грубых нарушений прав человека, допущенных в данном случае, и игнорирования того факта, что Никита Золотарев является несовершеннолетним, Amnesty International призывает власти Беларуси:

• немедленно освободить его, не дожидаясь рассмотрения его апелляции;

• обеспечить быстрое, независимое, беспристрастное и эффективное расследование утверждений о пытках и других видах жестокого обращения;

• соблюдать рекомендации Комитета ООН по правам ребенка, данные им в Заключительных замечаниях в 2020 году, и создать всеобъемлющую систему правосудия в отношении детей, включающую специализированные суды, судебные процедуры, а также должным образом подготовленных судей, адвокатов и специалистов из числа сотрудников правоохранительных органов.

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