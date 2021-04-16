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Ученые обнаружили древнейший на Ближнем Востоке алфавит

  • 16.04.2021, 18:32
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Ученые обнаружили древнейший на Ближнем Востоке алфавит
иллюстрационное Фото

Исследователи считают, что им наконец удалось найти «недостающее звено».

Археологи обнаружили в Израиле фрагмент кувшина XV века до нашей эры с надписью на нем, выполненной с помощью неизвестного ученым алфавита. Исследователи считают, что им наконец удалось найти "недостающее звено" — переходный вариант письменности между символами Древнего Египта и буквами древнейших алфавитов Леванта. Результаты исследования опубликованы в журнале Antiquity, пишет сайт ria.ru.

Первые буквенные символы появились в Египте в XIX веке до нашей эры, а привычный для нас фонетический алфавит — на Ближнем Востоке примерно в XIII веке до нашей эры. До сих пор ученым не удавалось найти материальных свидетельств, относящихся к промежуточному периоду длительностью шесть веков, разделяющему эти два важнейших этапа развития письменности.

Теперь этот пробел восполнен — австрийские и израильские археологи под руководством Феликса Хёфлмайера (Felix Höflmayer) из Австрийского археологического института во время раскопок в 2018 году в месте Тель-Лахиш в Израиле обнаружили керамический фрагмент кувшина с алфавитной надписью, сделанной примерно 3450 лет назад.

"В настоящее время это самая старая надежно датированная алфавитная надпись Южного Леванта", — пишут исследователи в своей статье.

Надпись дает ключ к разгадке того, как алфавит мог быть передан из Египта на Ближний Восток. Авторы считают, что распространение ранней алфавитной письменности в Южном Леванте было результатом левантийско-египетского взаимодействия в середине второго тысячелетия до нашей эры, а не более позднего египетского господства.

У жителей Леванта, финикийцев, алфавитную систему переняли греки, а у греков — римляне, после чего письменность на основе греческого и латинского алфавита распространилась по всей Европе. Исследователи предполагают, что алфавит из Египта в Левант, а затем в Грецию помогли перенести гиксосы — группа ближневосточных народов, завоевавших северный Египет в XVI веке до нашей эры и господствовавшие там до XIII века до нашей эры.

Фрагмент черепка довольно небольшой, и буквы на нем написаны по диагонали. Можно различить две строки, каждая из которых содержит по три буквы. Два дополнительных символа видны с правой стороны верхней строки, и еще один — между строками.

Все эти буквы, по мнению исследователей, были частью раннего семитского алфавита, который когда-то использовался на Аравийском полуострове. Часть из них, с небольшими изменениями присутствуют и сегодня в иврите, например, буква "айн", представленная иероглифическим символом, похожим на глаз.

"Как и в большинстве ранних алфавитов Южного Леванта, эта буква имеет форму круга, напоминающего радужную оболочку глаза с отсутствующим зрачком", — отмечают авторы статьи.

Ученые не уверены, что означают слова на кувшине. Возможно, они были частью имен или более длинных слов.

Рядом с черепком археологи нашли остатки зерен ячменя, по которым и был определен возраст находки.

фото : J. Dye, Austrian Academy of Sciences
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