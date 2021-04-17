Королевская семья прощается с принцем Филиппом: трансляция из Лондона 17.04.2021, 16:28

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Проститься с герцогом Эдинбургским собрались лишь члены королевской семьи.

В 17:00 по белорусскому времени в Лондоне начнется церемония прощания с герцогом Эдинбургским принцем Филиппом - королевская семья похоронит 99-летнего супруга королевы Елизаветы II в часовне Святого Гергия.

Из-за пандемии коронавируса проститься с герцогом лично придут лишь близкие - супруга, дети, внуки и другие родственники. Все остальные могут следить за процессией по телевидению и онлайн. Прямую трансляцию из Виндзорского замка в YouTube ведет издание The Telegraph, пишет «Апостроф».

Также онлайн-трансляцию событий у замка Виндзоров ведет в YouTube канал BBC.

Принц Филипп скончался 9 апреля в возрасте 99 лет. Свой 100-й день рождения супруг королевы мог бы отметить уже через два месяца. До дня похорон гроб с телом герцога покоился в Мемориальной часовне Альберта, теперь же будет захоронен в часовне Святого Георга.

Проститься с принцем Филиппом лично, помимо королевы Елизаветы II, пришли четверо его детей (принц Чарльз, принцесса Анна, принц Эндрю, принц Эдвард) и восемь внуков с женами и мужьями. Без супруги проститься с дедом прилетел из США принц Гарри - герцогиня Сассекская Меган Маркл ждет второго ребенка и уже находится на довольно большом сроке беременности для перелетов и стрессовых ситуаций.

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