закрыть
17 апреля 2021, суббота, 19:20
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Королевская семья прощается с принцем Филиппом: трансляция из Лондона

  • 17.04.2021, 16:28
  • 3,784
Королевская семья прощается с принцем Филиппом: трансляция из Лондона

Проститься с герцогом Эдинбургским собрались лишь члены королевской семьи.

В 17:00 по белорусскому времени в Лондоне начнется церемония прощания с герцогом Эдинбургским принцем Филиппом - королевская семья похоронит 99-летнего супруга королевы Елизаветы II в часовне Святого Гергия.

Из-за пандемии коронавируса проститься с герцогом лично придут лишь близкие - супруга, дети, внуки и другие родственники. Все остальные могут следить за процессией по телевидению и онлайн. Прямую трансляцию из Виндзорского замка в YouTube ведет издание The Telegraph, пишет «Апостроф».

Также онлайн-трансляцию событий у замка Виндзоров ведет в YouTube канал BBC.

Принц Филипп скончался 9 апреля в возрасте 99 лет. Свой 100-й день рождения супруг королевы мог бы отметить уже через два месяца. До дня похорон гроб с телом герцога покоился в Мемориальной часовне Альберта, теперь же будет захоронен в часовне Святого Георга.

Проститься с принцем Филиппом лично, помимо королевы Елизаветы II, пришли четверо его детей (принц Чарльз, принцесса Анна, принц Эндрю, принц Эдвард) и восемь внуков с женами и мужьями. Без супруги проститься с дедом прилетел из США принц Гарри - герцогиня Сассекская Меган Маркл ждет второго ребенка и уже находится на довольно большом сроке беременности для перелетов и стрессовых ситуаций.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Революция. Level up
Революция. Level up Ирина Халип
Правила маскировки для уходящей вертикали
Правила маскировки для уходящей вертикали Владимир Халип
Заговор манкуртов
Заговор манкуртов Андрей Санников
Беларусы сталі прыкладам салідарнасці
Беларусы сталі прыкладам салідарнасці Сяргей Законнікаў