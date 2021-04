Российско-турецкий гамбит 2 17.04.2021, 21:01

Россия практически полностью приостановила полеты пассажирских самолетов во все аэропорты Турции.

Потенциально, полмиллиона россиян, забронировавших и запланировавших отдых в Турции в весенне-летний сезон, не попадут на пляжи Анталии, Мaрмариса и Кушадасы. С 15 апреля по 1 июня авиасообщение между Россией и Турцию почти полностью прекратилось. Заявила на этой неделе вице-премьер РФ Татьяна Голикова: «Нами принято решение ограничить регулярное и чартерное авиасообщение, осуществляемое из российских международных аэропортов в аэропорты Турецкой республики и в обратном направлении с 15 апреля по 1 июня», передает «Голос Америки».

«Роспотребнадзор» бьет тревогу - у граждан России, возвращающихся из Турции, обнаружили мутирующие штаммы коронавируса. «Мы отмечаем, что из Турецкой республики наши сограждане привозят самые разные мутировавшие штаммы. Эпидемиологическая обстановка осложняется с начала марта», - утверждает Анна Попова, глава «Роспотребнадзора». Исключение касается рейсов для специалистов «Концерна Титан-2» возводящих АЭС «Аккую», а также чартеров для вывоза россиян, уже находящихся в Турции на отдыхе.

На днях в Турции из-за роста числа инфицированных введен частичный локдаун. Однако, наблюдатели допускают, что прекращение авиасообщения между Россией и Турцией произошло по причине не эпидемиологической, а скорее политической. Причина, возможно, в заявлении Эрдогана о «вызывающих беспокойство» действиях Москвы на границах Украины, а также признании ее территориальной целостности - во время визита президента Украины Владимира Зеленского в Стамбул.

«Мы считаем, что продолжающийся кризис должен быть разрешен мирными и дипломатическими средствами на основе территориальной целостности Украины и международного права», - заявил на пресс -конференции президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Слова Эрдогана вызвали резкую реакцию главы МИДа России Сергея Лаврова: «Ответственным странам, с которыми мы общаемся, Турция одна из них, настоятельно рекомендую проанализировать ситуацию, проанализировать вечные воинствующие заявления Киевского режима и предостерегаем их от того, чтобы они подпитывали вот эти вот милитаристские настроения».

Аналитики полагают, что кризис в российско-турецких отношениях возник именно после заявления Эрдогана, которой расценивает милитаризацию акватории Черного моря, как угрозу национальной безопасности Турции. Бывший посол США в Азербайджане и эксперт Атлантического Совета Мэтью Брайза (Matthew Bryza, Nonresident Senior Fellow at the Atlantic Council; Former US Ambassador to Azerbaijan) сказал: «Я думаю, президент Турции Эрдоган говорит, что Россия зашла слишком далеко. И если Россия продолжит наращивать свой военный потенциал [на Черном море], то возникает угроза национальной безопасности самой Турции. Похоже, Россия, развивает там, то, что военные аналитики называют стратегией A2AD – стратегией создания зоны закрытого доступа. То есть блокировать НАТО, и затруднить военную реакцию НАТО - в случае если Россия поведет себя агрессивно, что она делает сейчас. И это вызывает беспокойство Турции».

Защищая свои национальные интересы, Анкара готова идти на обострение не только с Москвой, но даже с партерами по НАТО. Покупка Эрдоганом российских систем ПВО С-400 стала серьезным фактором напряженности между Анкарой и Вашингтоном, который считает такой шаг угрозой обороноспособности НАТО. Президент Трамп ввел санкции против Турции и заблокировал продажу Турции истребителей F-35. В начале апреля администрация Джо Байдена ввела второй пакет ограничительных мер в отношении четырех турецких чиновников и одного госучреждения, связанного с оборонным экспортом, говорится в сообщении Федерального регистра Соединённых Штатов.

Вызов, брошенный Вашингтону Анкарой, демонстрирует стремление Турции к лидерству в регионе, утверждает профессор Моханад Хег Али, директор по коммуникациям Карнеги-центра на Ближнем Востоке. (PhD. Mohanad Hage Ali, Director of communications and a fellow at the Malcolm H. Kerr Carnegie Middle East Center)

«Турция так же, как Иран и Россия, пытается расширить свою мощь, свое влияние на разные страны региона путем возрождения связей времен Османской эпохи. К примеру, среди туркменских общин в арабских странах, которые были в значительной степени арабизированы, постоянно предпринимаются попытки восстановить отношения с Турцией, возродить культурные связи. По мере того, как США меньше работают в определенных регионах, мы наблюдаем растущее там присутствие России и Турции. И это русско-турецкий дуэт разыгран ими совместно. Хотя порой позиции двух стран диаметрально противоположны, им как-то удается улучшить свои отношения и прийти к пониманию того, как справляться с этими разногласиями. А главное - справляться с соперниками и занимать территории, которые покинули Соединенные Штаты», - заявил Моханад Хег Али.

Похоже прагматизм турецкого руководства снова возобладал. Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил журналистам, что Анкара не занимает чью-либо сторону в конфликте между Украиной и Россией.

