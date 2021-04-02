В Британии нашли древнее бесценное сокровище 2.04.2021, 11:41

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На одном из артефактов обнаружили надпись с глубоким философским смыслом.

В Уэльсе металлоискатели обнаружили клад из средневековых и постсредневековых предметов, среди которых золотое кольцо с надписью Memento Mori ("Помни о смерти") и выгравированным черепом.

Об этом сообщает издание The Daily Mail.

Все девять находок были обнаружены в Поуисе и долине Гламорган и объявлены сокровищами Национального музея Уэльса. Среди артефактов - три клада золотых и серебряных монет и первая в Уэльсе застежка с двойным крючком в англосаксонском стиле. Все они были личными вещами, которые принадлежали богатым членам валлийского общества и датируются 9-17 веками нашей эры.

По данным Национального музея Уэльса, кольцо Memento Mori было изготовлено между 1550 и 1650 годами. На это указывают надпись, стиль гравированного черепа, инкрустированного следами белой эмали и аккуратный курсивный шрифт надписи "+ Memento Mori".

Государственный орган сообщил, что надеется приобрести этот артефакт для валлийской национальной коллекции.

"Это редкий пример кольца Memento Mori эпохи Тюдоров или ранних Стюартов с явным валлийским происхождением", - отметил доктор Марк Реднап, заместитель руководителя отдела коллекций и исследований Национального музея Уэльса.

По его словам, мотив надписи на кольце отражает высокую смертность того периода, признавая краткость и суету жизни.

"Это открытие расширяет наши знания об отношении к смерти в раннем современном Уэльсе", - подчеркнул ученый.

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