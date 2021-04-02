Ученые раскрыли тайну мумии египтянки, жившей 2600 лет назад 2.04.2021, 12:47

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Женщина была из высшего общества Древнего Египта.

Ученые исследовали загадочную смерть Такабути - египетской мумии, которая умерла 2600 лет назад.

Об этом пишет dailymail .

Считается, что женщина была из высшего общества, которая жила в городе Фивы в Древнем Египте, где сегодня находится современный Луксор.

В новом исследовании использовался ряд методов, включая анализ ДНК, рентген, компьютерную томографию и анализ волос.

Команда ученых утверждает, что женщину убили острым предметом в спину. Ранее считалось, что это мог быть нож. Сейчас ученые говорят, что это был топор.

По словам исследователей,она убегала от нападавшего, который, возможно, был ассирийским солдатом или одним из ее людей. Ученые утверждают, что ее смерть, хоть и была насильственная, но была быстрой и, вероятно, женщина не страдала очень долго.

"Вероятно, ее очень любила семья: за ее телом ухаживали с большой осторожностью после ее смерти: ее волосы были аккуратно подстрижены, аккуратно завиты и уложены", - говорится в исследовании.

Однако ее останки стали ходовым товаром - египетскими мумиями начали активно торговать во времена Наполеона.

В 1834 останки Такабути приобрел богатый ирландец по имени Томас Грег. Он доставил их из Египта в Белфаст (столица Северной Ирландии). Такабути была первой известной египетской мумией, достигшей берегов Ирландии. В 1835 году ее впервые представили публике.

Иероглифы на саркофаге расшифровал египтолог Эдвард Хинкс. Именно он выяснил, что эту женщину звали Такабути. На момент своей смерти она была замужем. Ей было 20 лет, она была хозяйкой большого дома в Фивах. По версии Хинкса, ее отец был жрецом, который служил богу Солнца - Амону.

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