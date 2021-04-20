Эксперты: Санкции США — гиря для важных государственных компаний 1 20.04.2021, 13:21

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Каким будет эффект от их воздействия на экономику Беларуси?

США приняли решение о возобновлении санкций против 9 крупных белорусских предприятий нефтехимии «по причине нарушения прав человека в Беларуси».

Политолог и экономист поделились с tut.by своим видением того, как санкции могут повлиять на экономику Беларуси.

О возобновлении санкций накануне сообщила посол США в Беларуси Джули Фишер. В тот же день появилось официальное сообщение, в нем говорится, что Министерство финансов отозвало генеральную лицензию, которой приостанавливалось действие санкций в отношении ряда белорусских предприятий. Новая лицензия предусматривает 45-дневный период на прекращение определенных операций с участием девяти находящихся под санкциями белорусских государственных предприятий, а также организаций, в которых они владеют долей в 50% или более. В черный список вошли «Нафтан», «Белнефтехим», «Белнефтехим США», Белорусский нефтяной торговый дом, «Белшина», «Гродно Азот», «Гродно Химволокно», «Лакокраска», «Полоцк Стекловолокно». Эту инициативу поддержал Госдепартамент США.

— Бизнес невозможен без уважения прав человека и верховенства закона, — прокомментировал официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс.

В прошлом санкции США не прошли бесследно

Американские санкции на крупные белорусские компании сокращают их возможности действий на внешней арене и снижают их конкурентоспособность, отмечает политолог, директор института «Палітычная сфера» Андрей Казакевич.

Сами по себе санкции не наносят критического удара, но оказываются дополнительным заметным бременем для предприятий, которые под них попадают.

То, что в прошлом санкции США не прошли бесследно, косвенно подтверждается реакцией белорусских властей.

— Можно вспомнить отзыв послов, сокращение диппредставительств в 2008 году. Это был самый глубокий дипломатический конфликт с 1997 года, последствия которого сохраняют свое значение и сейчас. После их принятия белорусские власти постоянно ставили вопрос об отмене санкций во главу угла, — комментирует эксперт.

Директор Исследовательского центра ИПМ Александр Чубрик считает, что в прошлый период действия санкций США они не привели к драматичным последствиям.

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В этот раз эффект может оказаться более болезненным

Но если раньше санкции вводились при общем сохранении отношений стран Запада с Беларусью, то в этот раз они принимаются на фоне более сложной экономической и политической ситуации. Есть примеры как официального разрыва сотрудничества, так и приостановки некоторых проектов из-за неопределенности.

— Сейчас отношения фактически прерваны. В совокупности это воспринимается так: «Давайте подождем». Можно посмотреть на факты — Китай фактически приостановил сотрудничество по многим направлениям, международные финансовые организации — тоже, — отмечает Александр Чубрик.

С одной стороны, чувствуются опасения со стороны партнеров и инвесторов, работающих с белорусскими компаниями. Скорее всего, даже сам риск попадания под санкции будет оказывать серьезное влияние на решения инвесторов. Некоторые из них отказываются от своих проектов, чтобы избежать потенциальных рисков, связанных с потерей репутации, финансовых потерь из-за того, что твой контрагент может попасть под санкции. Этот побочный эффект санкций также будет оказывать влияние.

С другой стороны, страны, которых касаются санкции, остро реагируют на их принятие. Самый близкий пример — Россия.

— Посмотрите, как лихорадит Россию, каждый раз, когда обсуждается очередной пакет санкций против них, это сразу бьет по валютному курсу — как минимум волатильность повышается. Если это имеет последствия для такой крупной экономики, как Россия, где ты фактически взвешиваешь издержки и выгоды: риск от того, что твой контрагент попадет под санкции, и потери от того, что уйдешь с такого крупного рынка. А тут маленькая белорусская экономика, которая гораздо менее значимая с точки зрения любого бизнеса, — комментирует экономист.

В современной ситуации санкции — это не только ограничения по доступу на американский рынок, но также сокращение возможностей сотрудничать практически во всех других странах мира. Многие компании отказываются от сотрудничества уже потому, что не хотят брать риски работы с организациями, у которых есть проблемы с властями США, дополняет Андрей Казакевич.

— Нельзя говорить, что возможность работать на мировом рынке исключается, но в любом случае это удорожает сотрудничество, делает его менее удобным, более трудоемким и рискованным. Так что негативных последствий стоит ждать. Тем более что эти санкции реализуются на фоне не самой хорошей экономической ситуации в Беларуси, на фоне санкций со стороны Европейского союза и сворачивания сотрудничества по линии ЕБРР, Европейского инвестиционного банка, Всемирного банка. В последние годы в рамках сотрудничества с европейскими и международными институтами Беларусь реализовывала проекты на сотни миллионов евро. В 2018 году объемы финансирования составили почти 500 миллионов долларов, в 2019 — 1,4 миллиарда. Кроме того, в прошлом году экономика пережила полноценную рецессию, в этом году рост если и будет, то небольшой. На этом фоне дополнительная гиря для важных государственных белорусских компаний будет иметь заметный эффект, — оценивает политолог.

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