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В Минске водитель такси заснул за рулем, снес светофор и дорожные знаки

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  • 20.04.2021, 13:58
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В Минске водитель такси заснул за рулем, снес светофор и дорожные знаки

В момент аварии в салоне авто находилась 26-летняя девушка.

Ночью на проспекте Независимости легковушка снесла светофор и дорожные знаки, сообщили в ГАИ Минска.

По информации инспекторов, 20-летний водитель Kia («Яндекс.Такси») двигался по проспекту Независимости со стороны улицы Руссиянова в направлении улицы Рогачевской, не справился с управлением и наехал на островок безопасности. От удара автомобиль отбросило на светофор, затем — на дорожные знаки.

В момент аварии в салоне авто находилась 26-летняя девушка. Ее на месте ДТП осмотрели медики, от госпитализации она отказалась.

Водитель Kia пояснил инспекторам, что уснул за рулем.

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