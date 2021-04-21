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«Путина в отставку!»: Иркутск вышел на массовый митинг

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  • 21.04.2021, 14:51
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«Путина в отставку!»: Иркутск вышел на массовый митинг

Акции в поддержку Навального проходят в крупных городах Сибири и Дальнего Востока.

Сторонники Алексея Навального проводят сегодня акцию протеста. Она пройдет в Москве и еще нескольких десятках городов России, от Сибири и Урала до юга и запада России.

В Иркутске на митинг вышло около 600 человек, сообщает корреспондент «Сибирь. МБХ медиа».

Жители города скандируют «Путина в отставку!».

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