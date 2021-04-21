«Путина в отставку!»: Иркутск вышел на массовый митинг

«Путина в отставку!»: Иркутск вышел на массовый митинг1
- 21.04.2021, 14:51
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Акции в поддержку Навального проходят в крупных городах Сибири и Дальнего Востока.
Сторонники Алексея Навального проводят сегодня акцию протеста. Она пройдет в Москве и еще нескольких десятках городов России, от Сибири и Урала до юга и запада России.
В Иркутске на митинг вышло около 600 человек, сообщает корреспондент «Сибирь. МБХ медиа».
Жители города скандируют «Путина в отставку!».
А вот так свободу политзаключенным требуют в Иркутске — там акция проходит на центральной площади— Дождь (@tvrain) April 21, 2021
Видео: Зоя Кузнецова pic.twitter.com/DhAnn8fcYP
Иркутск скандирует «Путина в отставку!»#СвободуНавальному pic.twitter.com/hZn6FJIy4c— Команда Навального (@teamnavalny) April 21, 2021