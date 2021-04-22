Ученые рассказали об особых генах сапиенсов, которых не было у неандертальцев 1 22.04.2021, 10:49

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Возможно, именно это сыграло решающую роль в их конкуренции.

Международная группа ученых выяснила, что у Homo sapiens присутствуют гены, отвечающие за творческие способности. Такого набора генов не было у неандертальцев, что, возможно, помешало им конкурировать с нашими далекими предками, пишет Naked science.

Работа опубликована в журнале Molecular Psychiatry. Генетическая основа возникновения творческих способностей у современных людей остается загадкой: не вполне понятно, что именно вызвало взрывной рост этих навыков в период непосредственно до и после их расселения из Африки. Дело в том, что у шимпанзе, орангутанов и горилл, а также у наших «кузенов»-неандертальцев столь развитых творческих способностей не наблюдается.

Сапиенсы способны к глубокому символизму и самосознанию, которые вызывают спонтанное рождение повествовательного искусства и языка. Однако генетическая основа всего этого неизвестна. Исследование международной группы ученых, в которую вошли специалисты из Американского музея естественной истории, Вашингтонского университета (США), университетов Гранады (Испания), Тампере (Финляндия) и других, выявило 267 генов, которые встречаются только у людей современного вида и, вероятно, играют важную роль в эволюции поведенческих характеристик сапиенсов, включая творчество, самосознание, сотрудничество и даже долголетие.

Идентифицировать гены, которые привели к возникновению и развитию творческих способностей Homo sapiens, прежде было сложно — из-за большого количества изменений в геноме человека, после отклонения его от линии общего предка с шимпанзе около 10 миллионов лет назад. Неясность была и в определении функции тех или иных генов. Поэтому свое исследование ученые начали с уточнения того, какие гены влияют на поведение современного человека.

Удалось выявить сначала 972 гена, влияющих на обучение и память. Первая группа, регулирующая социальную привязанность и способность разрешать конфликты, появилась у приматов около 40 миллионов лет назад. Вторая, регулирующая намеренный самоконтроль и сотрудничество, — менее двух миллионов лет назад. Третья группа этих генов, отвечающая за творческое самосознание, возникла всего около 100 тысяч лет назад.

Только 267 из 972 генов, как выяснили ученые, можно считать характерными для людей современного вида. Они отвечают за творческий подход в искусстве и науке, а также позволили нам развить лучшие самосознание, социальность и большее сопротивление болезням и травмам, отчего сапиенсы, по мнению исследователей, стали жить дольше. Благодаря всему этому, как полагают ученые, люди современного вида выиграли «соревнование» между ними и неандертальцами.

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