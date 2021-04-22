Эмануэлис Зингерис — белорусам: Ваш билет в Европу уже был оформлен 4 22.04.2021, 11:55

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Эмануэлис Зингерис

Запад понял, что вы не хотите отождествлять себя с этим режимом.

Более ста членов ПАСЕ поддержало принятие резолюции о мерах по привлечению виновных в нарушении прав человека в Беларуси. Только 23 проголосовали против и 13 воздержались, пишет «Салiдарнасць».

— Это соотношение демонстрирует, что впервые мировая общественность выступила в таком едином порыве. Все партии — и либералы, и консерваторы, и демократы — голосовали за вас. Против были только россияне и несколько представителей Азербайджана. Пусть белорусский народ взнает, кто выступил за то, чтобы держать в застенках тысячи людей, — подчеркнул депутат ПАСЕ от Литвы Эмануэлис Зингерис.

Он отметил, что «белорусская история» продолжает оставаться в центре внимания мировой общественности, невзирая на то, что массовые протесты подавлены жестокими репрессиями.

— То, что на улицах Беларуси нет сотен тысяч людей и в заголовках газет реже упоминается Беларусь, не уменьшает значимости проблемы. Она только начинает набирать свой вес.

Все видят то, что посреди Европы устроили концентрационный лагерь и пытаются молодым людям, новым поколениям навязать менталитет 80-летней давности. Этот абсурд невозможно не замечать!

Весь мир видит, как реагирует Польша на репрессиии в отношении национальных меньшинств в Беларуси. Адвокаты всего мира видят, как убирается частная адвокатская практика. Это все потрясает мир. Это настолько не соотвествует реальности от Вильнюса до Лондона и Вашингтона, что люди об этом говорят все больше и больше. Мы все понимаем, почему люди были вынуждены уйти с улиц, чтобы не подвергнуться страшным репрессиям.

Мы, все делегаты от Литвы, как бойцы боремся за вас и просим не впадать в уныние. Вы должны знать, что ваш билет в Европу уже был оформлен полгода назад. Вся Европа поняла, что вы не хотите отождествлять себя с этим режимом, — сказал Эмануэлис Зингерис.

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