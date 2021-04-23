Таракана загоняют в налоговый капкан 3 23.04.2021, 9:33

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фото: enki.ua

Что осталось за кулисами встречи нелегитимного с Путиным?

Александр Лукашенко поддержал позицию Кремля в украинском вопросе и анонсировал, что решения по углублению интеграции Беларуси и России будут формализованы осенью. Таковы на этот момент основные видимые итоги переговоров белорусского диктатора с Владимиром Путиным в Москве 22 апреля. Но, возможно, самое главное осталось за кулисами, пишет политический обозреватель Александр Класковский в статье на сайте naviny.online.

А в начале встречи гостя, можно сказать, заставили перед телекамерами прокомментировать острую тему. Вопреки традиции журналистам позволили по ходу протокольной части переговоров задать вопросы, связанные с Украиной, ситуацией вокруг Донбасса. И Лукашенко был вынужден сделать публичные заявления, которые, мягко говоря, не вызовут восторга в Киеве. Этот сюжет показали российские федеральные телеканалы.

Два правителя дружно раскритиковали Киев

В частности, были перемыты косточки президенту Украины Владимиру Зеленскому, который 20 апреля артистично предложил Путину «встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идет война».

Российский президент заявил, что «в первую очередь руководство Украины должно встречаться с руководителями республик ЛНР и ДНР». Лукашенко подхватил: «Если они хотят с Донбассом разговаривать, можно и в Донбассе — пусть встречаются, правильно? Это же их дело».

Вдобавок из уст гостя прозвучало, что «Зеленскому уже пора научиться конкретно, дипломатично себя вести».

Заявления же украинских представителей о желании перенести переговорную площадку трехсторонней контактной группы по Донбассу из Минска в иное место Лукашенко назвал «глупостью несусветной». И солидарно с Путиным заключил, что таким образом Киев хочет «похоронить минские соглашения».

Минск жертвует отношениями с Украиной, Западом, чтобы понравиться Кремлю

Можно вспомнить, что 20 апреля на встрече в Минске с народным депутатом Верховной рады Украины Евгением Шевченко Лукашенко уже подыграл Кремлю, заявив, что в свое время российский президент делал украинскому руководству хорошие предложения по Донбассу, но та сторона отказалась. Лукашенко отметил тогда, что «политики украинские, руководство не самостоятельны» (надо понимать, зависят от США).

Заявления же Лукашенко на переговорах с Путиным выглядят как окончательный переход в фарватер Кремля в украинском вопросе.

В 2014 году, отмежевавшись от российской агрессии в Крыму и на Донбассе, Минск смог заметно улучшить отношения с Евросоюзом и США.

Теперь все эти «достижения» летят в тартарары. Москва, пользуясь ослаблением Лукашенко после прошлогодних протестов, стремится превратить Беларусь в услужливого сателлита.

В целом было заметно, что Лукашенко хочет понравиться Путину. Хвалебно отозвался о его послании Федеральному собранию. А также отметил, что глава правительства РФ Михаил Мишустин во время недавнего визита в Минск (куда был послан российским президентом для продвижения интеграции в налоговой сфере) выступил как академик, «получилось у него очень мощно».

Россия загоняет в налоговый капкан

На переговорах 22 апреля Лукашенко сообщил, что «мы двигаемся серьезно по союзным программам», «наверное, 26 или 27 программ мы уже согласовали на уровне правительства». Судя по всему, речь идет о перелицованных дорожных картах «углубления интеграции».

Теперь, по словам Лукашенко, «немного осталось: две-три очень серьезные программы экономического характера, в том числе и налогообложение».

Как считают многие независимые эксперты, за идеей сближения (еще используются эвфемизмы «интеграция», «гармонизация») налоговых систем стоит желание Москвы де-факто перевести Беларусь на свой налоговый кодекс.

И для властей РФ теперь этот вопрос крайне важен как сильный способ привязать Беларусь к России покрепче без политических надстроек (созданию которых Лукашенко решительно противится). Недаром Путин посылал в Минск свою тяжелую артиллерию — премьера Мишустина, действительно доку в налоговой сфере.

И все же дело, похоже, продвигается трудно. Судя по реплике Лукашенко, налоговая тема обсуждалась и 22 апреля на переговорах с Путиным.

Что осталось за кулисами?

О том, насколько плодотворно поговорили Лукашенко и Путин 22 апреля о дорожных картах, мы пока не знаем. Вряд ли точки над і расставлены.

Перед этой встречей были прогнозы, что Путин настоит на размещении военной базы в Беларуси. Ее правитель долгое время отбивался от этой идеи. Но сейчас его позиция стала явно слабее. В том числе и под влиянием свежей истории о якобы «предотвращенной попытке переворота, покушения на Лукашенко».

С этой историей он, пожалуй, попал в ловушку. Теперь у Кремля появился дополнительный аргумент в пользу своего военного присутствия в Беларуси (да и вообще дальнейшего ее движения под крыло Москвы) — иначе, мол, враги могут в итоге реализовать коварные замыслы.

Вполне вероятно также, что тет-а-тет Путин 22 апреля вел разговор и об управляемом транзите власти в Беларуси, таком варианте «конституционной реформы», который расширял бы возможности российского воздействия на белорусскую политику.

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