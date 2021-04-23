Когда будет православное Вербное воскресенье в 2021 году: дата и традиции 23.04.2021, 14:39

В Вербное воскресенье христиане вспоминают о торжественном входе Иисуса в Ерусалим.

В воскресенье, 25 апреля, православные христиане в Беларуси будут праздновать преддверие праздника Пасхи - Вербное воскресенье. В этот день завершается Вербная неделя, которая связана с рядом традиций и запретов.

"Апостроф" напоминает о традициях, обрядах и запретах этого праздника.

История и традиции

В Вербное воскресенье христиане вспоминают о торжественном входе Иисуса в Ерусалим, где его встречали пальмовыми ветвями как мессию, пророка и великого чудотворца, восклицая: "Осанна, сыну Давидову!".

Ветви вербы символизируют эти листья пальмы, которые не свойственны для украинских широт. Кроме того, они расцветают ранней весной, во время праздника.

С букетами вербовых веток по обычаю идут в храм, где в этот день проходит богослужении с зажженными свечами, а после чтения Евангелия священники окропляют ветви в руках прихожан святой водой.

По преданию, освященная верба становится оберегом на весь год, поэтому ею украшают жилище, часто ее ставят под образа и иконы, если они есть в доме.

Возвратившись из храма верующие легко касаются друг друга ветками, приговаривая: "Не я бью, верба бьет!". Такой ритуал, якобы помoгает избавиться от сглаза и злых духов.

Обряды и приметы

Существует примета, что, если на Вербное воскресенье высадить комнатные растения с большими, толстыми листьями, которые не увянут в течении месяца, то в доме не будут нуждаться в деньгах.

Хорошей приметой считается увидеть птицу на Вербное воскресенье и накормить ее. Это тоже, якобы, привлекает богатство.

На Вербное воскресенье иногда кушают свежие почки с освященных веточек, запивая святой водой, чтобы уберечься от недуга.

Больного ребенка, по поверию, следует окропить святой водой, окунув в нее веточку вербы.

Если умываться настоянной на вербных почках водой или положить их под подушку, то можно избавиться от бессоницы.

Запреты на Вербное воскресенье

В Вербное воскресенье не занимаются тяжелым физическим трудом, избегают готовки, стирки, уборки. Нельзя также работать в поле или огороде, домашний скот не выгоняют на пастбища.

Также в этот день запрещено стричь ногти, бриться, краситься и мыться. Нельзя в праздник ругаться, грустить, ссориться с близкими и друзьями. При этом стоит избегать шумных посиделок и веселья.

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