Ученые обнаружили огромный древний клад на севере Германии 24.04.2021, 16:16

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Гора Вильценберг, где был найден клад, считалась особо почитаемым местом с 3 века до нашей эры.

Немецкие археологи обнаружили огромный клад с оружием, относящимся к железному веку, сообщает lenta.ua со ссылкой на Аrchaeologynews.

За 3 года раскопок на склонах холма Вильценберг в заповеднике Зауэрланд-Ротхааргебирге найдено более 150 различных фрагментов оружия из металла, остатков воинского снаряжения и конской сбруи периода железного века.

Вильценберг, которую также называют Священная гора Зауэрланда, считалась особо почитаемым местом с III в. до н.э. На ее вершине обнаружены остатки древнего поселения Валлбург, основанного в III-II вв. до н.э.

В 1950 году здесь были найдены 3 наконечника копий и 2 свернутых в кольцо меча. Затем здесь также обнаружили еще 40 наконечников копий. А недавно найдены фрагменты умбонов, пряжки, фибула, три серебряные монеты и необычная уздечка.

При этом историкам известно, что на этой территории не было крупных военный действий за весь период проживания здесь людей. Или о военных действиях просто не осталось свидетельств. Судя по расположению найденных предметов, они могли быть просто разбросаны в этом месте, причем, даже не единовременно, а потом с годами ушли под землю.

Археологи предположили, что, возможно военные действия происходили неподалеку от Валлбурга, а победители привезли оружие и другие найденные артефакты с собой в качестве трофеев. Затем сломали их и разбросали по склону холма.

Эта версия основана на выводах французских историков, согласно которым подобные действия в Европе в Железном веке были характерны для представителей кельтской культуры. Оружие поверженных противников уничтожали в ходе какого-то ритуала.

На территориях между Францией и Словакией такие оружейные закладки находили уже не раз. Новая находка из Вильценберга, возможно, поможет закрыть пробелы в предыдущих исследованиях.

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