В Сербии умер главарь местных «Ночных волков» 1 25.04.2021, 14:29

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Он был награжден российской медалью за оккупацию Крыма.

В Сербии умер лидер отделения прокремлевского мотоклуба «Ночные волки» 44-летний Саша Савич. Официальной причиной смерти является обширный инфаркт, сообщила семья байкера и глава мотоклуба Александр Залдостанов (Хирург), передает sprotyv.info.

По словам Залдостанова, Савич был награжден российской медалью «За возвращение Крыма». Этой медалью после 2014 года награждали тех, кто поспособствовал оккупации полуострова Россией.

Как пишут российские СМИ, Савич родился в Берлине, жил в городе Ниш на юге Сербии. Добровольцем сражался во время войны в Югославии.

Напомним, ранее власти Москвы выделили байкерам миллионы рублей на оргтехнику для зарубежных школ.

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