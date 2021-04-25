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Масштабный пожар в COVID-больнице Багдада: медики и пациенты прыгали из окон

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  • 25.04.2021, 14:46
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Масштабный пожар в COVID-больнице Багдада: медики и пациенты прыгали из окон
Фото: Reuters

Погибло более 80 человек, как минимум 110 ранены.

Пожар в одной из больниц Багдада, где лечили пациентов с COVID-19, унес втрое больше жизней, чем сообщалось ранее. По последним данным, погибли 82 человека, как минимум 110 ранены.

Об этом сообщают Reuters и CNN, ссылаясь на уточненные данные иракских Министерства внутренних дел и Минздрава.

Премьер-министр Мустафа аль-Кадими приказал провести расследование трагического инцидента.

Ранее сообщалось о 27 жертвах. Причиной пожара стал взрыв баллона с кислородом. Трагедия случилась поздним вечером 24 апреля в реанимационном отделении больницы Ибн аль-Хатиб. Ситуацию усугубило то, что многие пациенты были на искусственной вентиляции легких.

Как пишет Reuters, многие семьи бросились в больницу в попытке спасти своих родственников, медики также пытались эвакуировать пациентов.

Фото: Reuters
Фото: Reuters

«Огонь распространялся, словно горючее, — рассказал агентству Ахмед Заки, который как раз приходил в больницу навестить брата. — Я вывел брата на улицу, […] а затем вернулся и поднялся на последний этаж, не охваченный огнем. Я нашел девушку, ей было около 19 лет, она задыхалась и, похоже, была при смерти».

Мужчина сумел вынести девушку из горящего здания. По его словам, пациенты и медики, находившиеся в больнице, выпрыгивали из окон, чтобы спастись от огня.

«Люди выпрыгивали… Врачи падали на машины. Все прыгали», — описал Заки сцены на месте трагедии.

Фото: Reuters
Фото: Reuters
Фото: Reuters

Reuters напоминает, что система здравоохранения Ирака, разрушенная десятилетиями войн и конфликтов, оказалась под огромным давлением из-за пандемии коронавируса. По данным Минздрава, в стране было выявлено более 102 тыс. случаев заражения, 15,2 тыс. человек умерли.

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