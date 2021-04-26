Геннадий Федынич: Внутренний протест никуда не делся, он накапливается 1 26.04.2021, 15:44

Геннадий Федынич

Фото: praca-by.info

Один из лидеров профсоюза РЭП рассказал, чем живут регионы.

Руководство независимого профсоюза РЭП отправилось в регионы, пишет praca-by.info. Молодечно, Брест, Гомель, Новополоцк, Гродно уже позади, впереди – другие областные и районные центры. Что показали уже уже прошедшие встречи и чего ждать от запланированных?

Об этом рассказал заместитель председателя профсоюза РЭП Геннадий Федынич.

- Конечно, всех волнует ситуация в стране. Почти все согласны с тем, что при таком жестком отношении режима к людям, часть людей сегодня запугана, но внутренний протест никуда не делся, он накапливается. Но основная тема − дела профсоюзные. Многие отметили, что есть потребность в обмене опытом среди профгрупоргов разных регионов, в дискуссии о том, как строить работу, каким образом заниматься сегодня вовлечением в профсоюз.

Естественно, работу органайзинга нужно планировать, системно обучать людей. Людей волнует, каким образом должен развиваться каждый регион.

- Можно ли как-то сформулировать, чего люди ждут от профсоюза, как себя видят в организации. Приходят ли они в профсоюз, чтобы что-то получить или им необходимо что-то большее?

- Понимаете, сегодня ситуация такова, что не очень много людей приходят в профсоюз осознанно. Все-таки большая часть приходят за получением помощи. К сожалению, пока это так. Конечно, мы стремимся к тому, чтобы рост организации шел в первую очередь за счет осознанного членства. Но всегда ли мы готовы к тому, чтобы доступно разъяснить людям и показать людям, в чем ценности и преимущества независимого профсоюзного движения? Пока это проблема. Поэтому, я уверен, надо системно работать с активом организации как в масштабах страны, так и в каждом регионе в отдельности. Надо работать также в информационном поле, повышать известность и авторитет профсоюза.

Остро поставлен вопрос о том, кого найти хотя бы временно на место гомельского правозащитника Леонида Судаленко, кто бы мог оказывать юридическую помощь людям в регионе. Мы сейчас активно ищем такого человека. Сам Судаленко держится мужественно, очень рад письмам, которые ему пишут.

Всех интересует политическая и экономическая ситуация в стране и роль в ней независимых профсоюзов. Много было поднято организационных вопросов, например, что делать с теми членами профсоюзов, которые уехали в Польшу. В Гродно считают, что необходимо приостанавливать членство тех, кто на время потерял связь с организацией, но стараться не терять их совсем. Все обеспокоены отсутствием юриста в Гродно, так как за помощью обращается все больше людей. Вопрос, связанный с юристом, мы пытаемся решить, есть определенные перспективы.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».