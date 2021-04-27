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Япония дала понять России, что не откажется от Курильских островов

  • 27.04.2021, 12:56
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Япония дала понять России, что не откажется от Курильских островов

Это следует из доклада МИД страны «Синяя книга по дипломатии».

Правительство Японии дала понять России, что продолжит вести переговоры на основе своей позиции о принадлежности северных территорий и заключении мирного договора, следует из доклада МИД Японии "Синяя книга по дипломатии". Северными территориями в Японии называют южную часть Курильских островов.

"Северные территории – это острова, на которые распространяется суверенитет нашей страны. Правительство активно ведет переговоры с Россией и продолжает тесный диалог на уровне глав государств и министров иностранных дел на основе базового направления – решить вопрос о принадлежности северных территорий и заключить мирный договор", – говорится в докладе.

МИД Японии отмечает, что проблема северных территорий остается самой трудной в отношениях Японии и России. Правительство Японии намерено продолжить упорно вести переговоры с Россией.

В сентябре и октябре на Курильских островах прошли тактические учения пулеметно-артиллерийского соединения армейского корпуса Восточного военного округа РФ по противодесантной обороне. Япония выступила с решительным протестом.

Ранее Японский премьер заявил, что будет продолжать курс в отношении России, который проводил его предшественник на посту главы правительства Синдзо Абэ, ушедший в сентябре 2020 года в отставку по состоянию здоровья. "Мы будем продвигать вперед переговоры, опираясь на прежние договоренности между двумя странами, – сказал Суга. – Правительство стремится к развитию всего комплекса японо-российских отношений, включая заключение мирного договора".

Москва и Токио с середины прошлого века с перерывами ведут переговоры о выработке мирного договора %0о итогам Второй мировой войны. Основным препятствием для его заключения стал вопрос о принадлежности южной части Курильских островов. В 1945 году весь архипелаг был включен в состав Советского Союза, однако Токио оспаривает принадлежность Итурупа, Кунашира, Шикотана и группы ныне необитаемых островов, которую в Японии называют Хабомаи.

Согласно японской позиции, эти острова Россия должна передать Японии. Москва же признает декларацию СССР 1956 года, где говорится о возможности передачи двух островов после заключения мирного договора.

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