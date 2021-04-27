Япония дала понять России, что не откажется от Курильских островов 27.04.2021, 12:56

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Это следует из доклада МИД страны «Синяя книга по дипломатии».

Правительство Японии дала понять России, что продолжит вести переговоры на основе своей позиции о принадлежности северных территорий и заключении мирного договора, следует из доклада МИД Японии "Синяя книга по дипломатии". Северными территориями в Японии называют южную часть Курильских островов.

"Северные территории – это острова, на которые распространяется суверенитет нашей страны. Правительство активно ведет переговоры с Россией и продолжает тесный диалог на уровне глав государств и министров иностранных дел на основе базового направления – решить вопрос о принадлежности северных территорий и заключить мирный договор", – говорится в докладе.

МИД Японии отмечает, что проблема северных территорий остается самой трудной в отношениях Японии и России. Правительство Японии намерено продолжить упорно вести переговоры с Россией.

В сентябре и октябре на Курильских островах прошли тактические учения пулеметно-артиллерийского соединения армейского корпуса Восточного военного округа РФ по противодесантной обороне. Япония выступила с решительным протестом.

Ранее Японский премьер заявил, что будет продолжать курс в отношении России, который проводил его предшественник на посту главы правительства Синдзо Абэ, ушедший в сентябре 2020 года в отставку по состоянию здоровья. "Мы будем продвигать вперед переговоры, опираясь на прежние договоренности между двумя странами, – сказал Суга. – Правительство стремится к развитию всего комплекса японо-российских отношений, включая заключение мирного договора".

Москва и Токио с середины прошлого века с перерывами ведут переговоры о выработке мирного договора %0о итогам Второй мировой войны. Основным препятствием для его заключения стал вопрос о принадлежности южной части Курильских островов. В 1945 году весь архипелаг был включен в состав Советского Союза, однако Токио оспаривает принадлежность Итурупа, Кунашира, Шикотана и группы ныне необитаемых островов, которую в Японии называют Хабомаи.

Согласно японской позиции, эти острова Россия должна передать Японии. Москва же признает декларацию СССР 1956 года, где говорится о возможности передачи двух островов после заключения мирного договора.

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