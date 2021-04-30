Не надо троллить желающих вернуться в СССР 5 Наталья Каплан

30.04.2021, 15:47

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Фото: CORBIS

Главное, чтобы они не забывали выписывать газеты. Туалетной бумаги-то не будет.

Для тех, кто скучает по СССР.

Нет ничего невозможного для человека с интеллектом, и если уж так хочется вернуться в Советский Союз, то сделать это очень просто.

Для начала надо выписать газеты. Совсем не обязательно их читать, но быть в доме они должны всегда. Ведь у вас больше не будет туалетной бумаги и надо будет во что-то заворачивать рыбу. В газету вы будете заворачивать вообще все, ведь любые другие упаковочные материалы вам отныне недоступны, забудьте про их существование. Также из газеты можно соорудить прекрасную пилотку, чтобы летом солнышко голову не напекло. Газету вы будете брать на прогулку и пикники, чтобы использовать ее в качестве скатерти и подстилки под попу. Газету вы будете стелить на дно мусорного ведра, ведь от пакетов для этих целей придется отказаться. А если отрезать от газеты чистый белый край, то этой полоской можно заклеить окна после утепления. Сначала в щели засовываем старый ватин, потом смазываем хозяйственным мылом полоски газеты, вот вы и утеплились. Если у вас есть кошечка, то газета станет наполнителем для лотка, ведь тырить песок на детской площадке зимой невозможно.

Не забываем про дизайн. На стене обязательно должен быть ковер, желательно с оленями. А если с оленями не найдете, что ж – дефицит. Не забываем про сервант с посудой только для праздников. Можно поставить фарфоровые статуэтки. Не забудьте про хрустальную вазу. Это ваш стратегический праздничный набор. Вазу можно подарить коллеге в честь 50-летия. И еще книгу, книга – лучший подарок.

Кстати, кроме книг, из развлечений будут доступны только шахматы. И с книгами повнимательнее, как бы чего эдакого на полке не оказалось. Можете выжигать по дереву или клеить здания из спичек. Иногда вы будете ходить в театр и кино, но не часто. И не забудьте по этому поводу надеть все самое лучшее. Помните, что одно посещение ресторана – примерно половина вашей зарплаты.

Ваш гардероб должен быть весьма скудным. Про джинсы и кроссовки просто забудьте. В основном все вещи будут сшиты или связаны лично вами или вашими родственниками. Забудьте про удобные зимние куртки и пуховики, отныне только стеганое пальто. Кстати, когда будете заходить в магазин, то никогда не выбирайте, берите первое попавшееся. Если не подошло по размеру, ничего страшного, ушьете или надошьете, вы справитесь. На зимние женские сапоги вы будете копить, никаких "купим с получки".

Вы ничего не будете выбрасывать. Вспоминаем, как штопать носки. Штопаем вообще все. А если что-то заштопать уже невозможно, то мы включаем фантазию – и вот брюки превращаются в элегантные шорты. Конечно, что-то пойдет на тряпки, ведь хозяйственных губок у вас не будет. Еще тряпки прекрасно заменяют средства женской гигиены. Вот только дезодорант они заменить не смогут, придется обходиться без него.

Помним про советские сандалии, они жутко натирают. Поэтому под сандалики надеваем носочки, главное – не забыть их заштопать.

С продуктами чуть сложнее. Если вы хотите ту самую колбасу, то надо ехать на мясокомбинат и попросить сделать ограниченную партию колбасы с опилками и туалетной бумагой. Фрукты и овощи будут только сезонные, мандарины только на Новый год. Овощной салат зимой – нашинкованная капуста или свекла с морковкой. Забудьте про огурцы и помидоры. И не забудьте поставить на подоконник луковицу в стакане. Зеленый лучок – отличный источник витаминов. Иногда у вас в холодильнике будет появляться синяя курица, про остальное мясо лучше не думать. Сметану обязательно разбавляйте водой, она должна быть лишь чуть-чуть гуще молока. Забудьте про утренний кофе, цикорий – ваше все!

Новогодний оливье вы будете заправлять сметаной – ну не смогли вы достать майонез. Иногда устраивайте себе счастливый день и покупайте в магазине сразу сгущенку, майонез, настоящие шоколадные конфеты и жестяную баночку растворимого кофе. Но есть все это сразу нельзя! Это к празднику.

Вы можете купить "Жигуленок". Но не сразу, копите лет 10, потом столько же ждите своей очереди. И помните, ремонтировать вы его будете самостоятельно. Если вы из, так сказать, советского среднего класса, то машина вам не светит. Ждите автобус примерно полчаса, не меньше!

В отпуск вы будете ездить на побережье Черного моря, дикарем. Не забываем, что покупать билеты надо примерно за полгода. Часто в отпуске вы будете заниматься ремонтом квартиры, потому что денег на билет нет ну или билет прошляпили.

На телевизоре оставьте лишь два с половиной канала. Два ловятся легко, а вот третий настроить не так-то просто.

Ну, а по ночам ненавидьте американцев, гордитесь Гагариным, мечтайте, чтобы начальника посадили и о чехословацкой стенке.

Люди, не надо троллить желающих вернуться в СССР! Пусть живут, как хотят, имеют право. Главное, не забывать выписать газеты.

Наталья Каплан, "Фейсбук"

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