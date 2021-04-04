Католики, греко-католики и протестанты празднуют Пасху 4.04.2021, 8:18

Фото: tut.by

Большинство христианских церквей сегодня отмечают праздник Воскресения Христова.

Католики, греко-католики и большая часть протестантов отмечают древнейший и самый важный христианский праздник — Воскресение Христово, или Пасху.

В католических костелах, греко-католических часовнях и протестантских молитвенных домах Беларуси состоялись праздничные богослужения.

В субботу, в белорусских католических храмах освящали дары, а поздно вечером прошли праздничные литургии. В Могилеве в Соборе Успения Девы Марии пасхальную службу провел почетный митрополит Минско-Могилевской архидиоцезии, епископ на пенсии Тадеуш Кондрусевич. «Сёння мы дзякуем Богу, дзякуем Езусу Хрысту, які дае нам сваім уваскрасеннем новую надзею на новае жыццё», — сказал он прихожанам, пишет tut.by.

Пасхальная служба в главном костеле региона сегодня особенная. Во-первых, столько прихожан на Пасху тут было в последний раз два года назад: в прошлом году из-за пандемии коронавируса и люди остерегались идти в храм, и служба была раза в два короче, вспоминают могилевские католики.

Фото: tut.by

Во-вторых, литургию ведет уже легендарный епископ Тадеуш Кондрусевич. Он рассказал, что приехал по приглашению епископа Александра и очень благодарен ему за это. «В последний раз я был именно на службе в Могилеве несколько лет назад — на Рождество. И мне очень приятно встретить тут светлый праздник Пасхи», — рассказал отец Тадеуш.

Праздничная церемония начинается в 20.00. К этому времени перед костелом уже зажгли небольшой костер. На улице быстро темнеет, за происходящим под стенами храма чуть издалека — из-за забора костела — наблюдают три омоновца. К огню, таща за собой родителей, тянутся дети — костер их завораживает.

Фото: tut.by

Фото: tut.by

Фото: tut.by

Фото: tut.by

Вот из костела начинают медленно выливаться молчаливым ручьем прихожане, а затем — священнослужители. От огня костра зажигают большую свечу — пасхал, который символизирует свет евангельского учения, Свет Христов.

Чинно могилевчане вслед за процессией входят в темный зал костела, сжимая свечи — их внутри зажигают, по цепочке передавая друг другу огонь. Яркие желто-оранжевые блики вспыхивают в темноте зала, постепенно освещая расписные стены и колонны костела. Затем включают освещение — и начинается литургия.

Обстановка в храме торжественно-молчаливая. Церемония идет своим чередом. Но есть нюансы: вместо святой воды на входе — антисептик, вместо традиционных объятий примирения — поклоны, песнопения звучат глуше — пробиваются из-под защитных масок на лицах прихожан. Что делать: коронавирус вносит свои коррективы и в тысячелетние религиозные традиции.

Фото: tut.by

А дети разбавляют своей живостью и непосредственностью внешнюю чинную церемониальность. Кажется, они чувствуют себя в костеле как дома — дурачатся в боковых проходах храма под чтение отрывков Библии. Жизнерадостный мальчонка лет четырех разлегся на ковре и, никому не мешая, умудряется гармонично сочетать с песнопениями свое сосредоточенное «ж-ж-ж» во время игры с машинкой.

Фото: tut.by

Фото: tut.by

Фото: tut.by

Фото: tut.by

Взрослые в промежутках между молитвами молчаливы. И если бы кто-то несведущий попал на пасхальную службу в ожидании увидеть бурную радость прихожан, то был бы удивлен и даже, наверное, разочарован. Потому что праздник воскрешения, как ни крути, неразрывно связан со смертью и страданиями. И для каждого верующего это причина крепко задуматься о жизни и смерти, о добре и зле.

— Гэта вялікае свята, якое нагадвае нам, што варта жыць, варта цярпець, што ўсе нашыя перажыванні нясуць нам потым радасць, — обратился с кафедры к прихожанам архиепископ Тадеуш. — Вялікая Пятніца ёсць у жыцці кожнага чалавека, які перажывае складанасці. Яна ёсць у жыцці кожнага з народаў. Але вядома, што як пасля заходу сонца будзе ўсход, так і пасля Вялікай Пятніцы будзе Велікодны паранак.

Сёння мы дзякуем Богу, дзякуем Езусу Хрысту, які дае нам сваім уваскрасеннем новую надзею на новае жыццё. Езус Хрысту ўваскролы, паглядзі на нас! Паглядзі на нашую Бацькаўшчыну, якая перажывае складаныя часы, і дапамажы ёй сваёй ласкай, сваімі парадамі, сваёй праўдаў, якая ніколі не змяняецца. А ты, Беларусь, не бойся прыняць Езуса, Езуса Ўваскрослага, каб быць каралевай уваскрасення. Амэн.

Фото: tut.by

Фото: tut.by

Фото: tut.by

Два с половиной часа пасхальной службы пролетают как один миг. И люди не спешат разбегаться: то тут, то там группки могилевчан останавливаются поздравить друг друга. Их радостные глаза сияют поверх масок: «Хрыстос уваскрос!» — «Сапраўды ўваскрос!».

— Для нашей семьи Пасха — это самый большой праздник в году! Самый светлый! — говорит могилевчанка Инна. — Мы отмечаем его в кругу семьи и детей учим, что Христос — это истинная любовь. Пасха — это такая радость! Хочется улыбаться и поздравлять всех. Мы это и будем делать сегодня ночью — будем поздравлять всех родных, друзей-католиков.

Фото: tut.by

Инна пришла в костел с мужем Дмитрием и дочерью Стефанией. Двое их младших детей, Габриель и Мартин, остались дома с бабушкой и дедушкой. Днем супруги приходили со старшей дочерью в костел на поклонение Святым Дарам и освятить еду, а в 7 утра в воскресенье придут еще и на службу, а уже потом будут праздновать Пасху всей своей большой семьей.

— Праздник воскресения Христа — это символ возрождения, возрождения чего-то нового. Мы сейчас переживаем сложные времена, и Пасха для нас — это символ того, что с нами Бог, Христос. И что все-таки есть надежда на правду и справедливость, надежда на то, что для всех людей будет спасение, — говорит Дмитрий.

Для Сергея Пасха — это «чистый светлый праздник, несмотря ни на что». А еще это праздник семейный, который сильно отличается ото всех остальных.

Фото: tut.by

— Знаете, я ведь, было время, ушел от Бога, а потом вернулся в трудный, переломный момент моей жизни. К сожалению, так часто бывает: в радости мы забываем о Боге, а в горести ищем его. Сегодня Пасха — светлый праздник, который всем нам дает надежду на то, что после темных времен придут светлые дни и радостные события.

Римско-католическая церковь в Беларуси представлена Минско-Могилевской архидиоцезией и тремя диоцезиями — Витебской, Гродненской и Пинской. Согласно статистическим данным за 2013-2016 годы, опубликованным на портале костела, к католической вере относят себя более 1,4 млн граждан страны. Среди них около 10 тыс. греко-католиков.

Количество протестантов в Беларуси оценивается, по разным данным, от 200 тыс. до 500 тыс.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».