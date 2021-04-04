Трамп призвал американцев бойкотировать Coca-Cola и бейсбол

Трамп призвал американцев бойкотировать Coca-Cola и бейсбол3
- 4.04.2021, 12:31
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Главная лига бейсбола США и ряд других компаний выступили с осуждением изменений в избирательном законодательства Джорджии.
Бывший президент США Дональд Трамп призывает американцев бойкотировать компании, которые выступили против нового избирательного закона в штате Джорджия.
Об этом сообщает Fox News.
«Бойкотируйте MLB (Главную лигу бейсбола — Major League Baseball — ред.), Coca-Cola, Delta Airlines, JPMorgan Chase, ViacomCBS, Citigroup, Cisco, UPS и Merck. Не покупайте их продукцию, пока они не уступят», — сказал Трамп.
Перечисленные Трампом компании выступили с осуждением изменений в избирательном законодательства Джорджии, согласно которым ужесточаются требования для регистрации избирателей.
Среди новых правил указано требование предъявлять документ, удостоверяющий личность с фотографией, а также ограничение на заочное голосование.
Президент США Джо Байден осудил новый избирательный закон Джорджии.