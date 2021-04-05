На выборах в Болгарии партия ГЕРБ впереди, но часть голосов потеряна 5.04.2021, 8:16

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Стали известны результаты соцопросов.

В Болгарии право-центристская партия ГЕРБ премьер-министра Бойко Борисова побеждает на парламентских выборах, прошедших 4 апреля, с результатом примерно 25% голосов избирателей.

По результатам соцопросов, оппозиционная Социалистическая партия на втором месте - у нее 17,6% голосов, сообщила Болгарская служба "Радио Свободная Европа - Радио Свобода".

Партия "Есть такой народ" во главе с шоуменом Слави Трифоновым - на третьем месте - 15,2 %. Ее называют "протестной" в связи с организацией в последние месяцы массовых антиправительственных демонстраций. Еще две партии, также участвующие в протестных акциях - "Турецкое движение за права и свободы" и "Болгарское национальное движение" - сохраняют шансы на участие в 240-местном парламенте

Поддержка избирателями партии ГЕРБ на этих выборах значительно ниже, чем на предыдущих, в 2017-м году. Бойко Борисов, для сохранения ведущей роли его партии еще на четыре года, вероятно, будет искать партнеров для будущей коалиции.

Слави Трифонов заявил, что не будет сотрудничать ни с партией Борисова, ни с Социалистической партией.

Партия ГЕРБ оказалась причастной к нескольким коррупционным скандалам, что вызвало крупные антиправительственные выступления. Десятки тысяч манифестантов выходили на улицы городов Болгарии прошлым летом, протестуя против попыток партии ГЕРБ влиять на судебные решения в отношении политичческих оппонентов правящей партии.

Международная организация Transparency Internаtional относит Болгарию к государствам с наиболее высоким уровнем коррупции среди членов ЕС.

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