Санкции США будут очень болезненными для Таракана 5 5.04.2021, 9:05

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Возможен и отдельный польский пакет санкций.

Координатор программы «Внешняя политика Беларуси» Совета по международным отношениям «Минский диалог» Денис Мельянцов рассказал «Салідарнасці», что Запад может предпринять против официального Минска в ближайшее время.

– США предупредили официальный Минск, что если в течение месяца не будут освобождены все политзаключенные, то они активируют санкции против концерна «Белтефтехим» и его предприятий.

– Скорее всего санкции будут разморожены, а политзаключенные так и останутся в тюрьмах и станут предметом последующего торга, как это уже не раз было в истории отношений Беларуси с Западом.

– К каким последствиям приведет возобновление санкций против «Белнефтехима»?

– Очевидно, что американские санкции будут намного более болезненными, чем санкции Евросоюза. ЕС ввел персональные санкции и наложил ограничения на ряд фирм, которые по большому счету и так с Западом не взаимодействуют, не продают туда свою продукцию.

Это разительное отличие по сравнению с санкциями, которые повторно будут вводить США. Существенная часть белорусской нефтехимии идет на Запад, принося твердую валюту в бюджет. Естественно, эти санкции сильнее ударят по белорусской экономике.

Есть еще один важный нюанс: говоря простым языком, США накладывают санкции не только на «Белнефтехим», «Гродно-Азот», «Лакокраску» и другие предприятия. Также подпадут под санкции американские и не только фирмы, которые будут сотрудничать с указанными компаниями. То есть в этой части Беларусь рискует остаться только с российскими партнерами.

– Какими могут быть дальнейшие шаги Польши по отношению к режиму Лукашенко?

– Возможен отдельный польский пакет санкций. Как например это сделали страны Балтии, приняв более расширенный и глубокий пакет. Учитывая, что между Польшей и Беларусью активный товарооборот, здесь также могут быть введены определенные ограничения.

Варшава может проводить и одностороннюю санкционную политику, и влиять на политику ЕС по отношению. У Польши веса в Европейском союзе больше, чем у Литвы.

А насколько большой ущерб будет нанесен по экономике Беларуси – это вопрос к экономистам.

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