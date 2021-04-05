Медики рассказали о пяти продуктах, которые помогут при высоком холестерине 5.04.2021, 15:41

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Они защитят сосуды.

Холестерин – один из тех параметров, следить за которым должны все, вне зависимости от возраста, веса и состояния здоровья, пишет healthinfo.ua. Да, если вам больше 50 лет, есть лишний вес и проблемы с сердцем, контроль холестерина становится жизненно необходимым, но и во всех остальных случаях необходимо регулярно проверять, не пересекли ли вы красную линию. Коварство холестерина в том, что даже небольшое превышение нормы губительно для наших сосудов – но при этом мы очень долго можем не знать о том, что внутри артерий появляются опасные бляшки. Повышенный «плохой» холестерин никак себя не выдает, и если не сдавать вовремя анализы, можно долго жить с убеждением, что со здоровьем все в порядке, в то время, как сосуды с каждым днем будут становиться все слабее и слабее.

Что можно сделать, чтобы сохранить здоровье? Во-первых, как уже говорилось выше, регулярно проверять уровень холестерина. А, во-вторых, правильно питаться: некоторые продукты способны снизить даже уже повышенный уровень и защитить наши сосуды.

Внимание! Статья носит исключительно справочный характер и не может заменить полноценную консультацию врача

Лук

Особенный антиоксидант флавонид, которым богат обычный репчатый лук, помогает предотвратить накопление хоелестериновых бляшек в артериях и поддерживает здоровье сосудов. Кстати, лук-порей и чеснок обладают такими же полезными свойствами – так что ешьте их почаще!

Овсянка

Чем больше клетчатки в вашем рационе, тем ниже содержание вредного холестерина в крови. Овес – один из источников полезных пищевых волокон, которых обычно нам очень не хватает. Только следите за тем, чтобы ваша утренняя каша готовилась из цельных зерен – только они по-настоящему полезны.

Фасоль

Еще один источник драгоценной клетчатки – бобовые и особенно фасоль. Как подтвердили результаты исследования, опубликованного в журнале Канадской медицинской ассоциации, одна порция фасоли в день в течение полугода помогает снизить уровень холестерина на 5%.

Куркума

Настоящая «королева специй», которая делает нашу еду не только вкуснее, но и полезнее. Куркума обладает мощным противовоспалительным эффектом, а также помогает снизить уровень холестерина даже у тех, кто страдает ишемической болезнью сердца.

Миндаль

Эти вкусные орешки не только источник полезного растительного белка, клетчатки и ненасыщенных жиров, но и настоящий враг холестерина. Ежедневное употребление миндаля в течение шести недель помогает повысить уровень «здорового» холестерина ЛПВП – и защитить свои сосуды.

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