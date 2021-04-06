Умер «отец евро» 6.04.2021, 10:37

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Роберт Манделл

Фото: EPA

Нобелевский лауреат Роберт Манделл ушел из жизни в возрасте 88 лет.

Канадский экономист Роберт Манделл, который считается одним из «отцов евро», умер в возрасте 88 лет. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на Софию Джонсон, помощника директора программы экономических исследований Колумбийского университета, где Манделл был почетным профессором.

По данным Forbes, лауреат Нобелевской премии 1999 года умер 4 апреля в итальянской Тоскане, где проживал последние годы вместе с семьей.

Манделл родился в 1932 году в городе Кингстон в Онтарио, он получил степень бакалавра экономики в университете Британской Колумбии в Ванкувере и степень магистра в Вашингтонском университете Сиэтла. Докторскую степень он получит в MIT. Кроме того, Манделл имеет диплом юриста Университета Ватерлоо, учился в Лондонской школе экономики.

Манделла считают идейным и интеллектуальным вдохновителем создания евро как единой валюты для Европы. Начиная с 60-х годов прошлого века он поддерживал идею создания общеевропейского экономического и валютного союза и создал теоретическую основу для введения евро.

В 1999 году получил Нобелевскую премию по экономике «за анализ денежной и фискальной политики в рамках различных режимов валютного курса, а также анализ оптимальных валютных зон».

Премия стала результатом многолетней работы Манделла над созданием идеальной модели открытой экономики для малых стран. Он начал собирать материал для нее еще во время работы в Международном валютном фонде в 60-е годы ХХ века. Вместе с другим экономистом Маркусом Флемингом создал теоретическую основу неолиберализма как экономической модели. Сейчас ее называют «модель Манделла-Флеминга».

С 1974 года и до самой смерти он был профессором Колумбийского университета.

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