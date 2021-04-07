Виталий Портников спрогнозировал, какие политсилы будут набирать электоральный вес в Украине 7.04.2021, 16:54

Виталий Портников

Также политолог резко высказался об избирателях Зеленского.

Известный украинский журналист Виталий Портников в интервью «Радио НВ» дал жесткую оценку избирателям президента Владимира Зеленского и спрогнозировал, какие политсилы в Украине будут набирать электоральный вес в будущем.

«Я думал, что Зеленский слишком запятнан своим сотрудничеством с олигархами, поэтому люди его не воспримут. Но я недооценил идиотизм избирателя. Впрочем то, что будет такой президент, было ясно. Сегодняшняя [политическая] тенденция мне тоже абсолютно понятна: он будет падать, делать ошибку за ошибкой, потому что он не способен не делать ошибки, и постепенно будут [электорально] подниматься [экс-президент, лидер «Европейской солидарности» Петр] Порошенко и [глава «Оппозиционной платформы — За жизнь» Юрий] Бойко», — сказал журналист.

По мнению Портникова, оппозиционные политические силы будут набирать популярность исключительно за счет падения рейтингов Зеленского.

«В тот момент, когда станет ясно, что рейтинг Порошенко выше рейтинга Зеленского и что Бойко выходит с ним во второй тур, а не Зеленский, <...> Порошенко станет героем всех олигархических телевизионных каналов как хороший хозяйственник, который создал для людей нормальный уровень жизни. Не „Армія! Мова! Віра!“ уже будут рефреном», — спрогнозировал Портников.

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