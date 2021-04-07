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В Ереване сотни женщин пытались прорваться в здание правительства

  • 7.04.2021, 17:28
В Ереване сотни женщин пытались прорваться в здание правительства

Демонстранты обвинили премьер-министра Никола Пашиняна в предательстве.

В Ереване в среду сотни женщин-членов оппозиционного движения "Вето" устроили акцию протеста у здания правительства Армении. Они требуют от властей добиться освобождения военных, попавших в плен в прошлом году во время боев с армией Азербайджана за непризнанный Нагорный Карабах. Участницы митинга приурочили свою акцию ко Дню материнства и красоты, который отмечается 7 апреля в Армении, сообщает "Радио Свобода"

Демонстранты обвинили премьер-министра Никола Пашиняна в предательстве из-за подписания перемирия с Баку, а также заявили, что это соглашение не работает. По мнению участниц акции, власти пять месяцев скрывают от матерей и жен информацию о жертвах, пропавших без вести и попавших в плен.

Протестующие попытались прорваться в здание кабинета министров. Когда полиция заблокировала входы, демонстранты начали забрасывать офис правительства яйцами и пакетами с краской. Сотрудники правоохранительных органов начали задерживать участниц митингующих.

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