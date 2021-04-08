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Пять вопросов и ответов о вакцинации в Беларуси

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  • 8.04.2021, 10:08
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Пять вопросов и ответов о вакцинации в Беларуси
Фото: onliner.by

Когда каждый из нас сможет привиться от COVID-19 и чем?

О старте вакцинации от коронавируса в Беларуси объявили еще в прошлом году — 29 декабря 2020-го. 26 марта 2021 года Минздрав в своем телеграм-канале сообщал о более 26 тысячах белорусов, которым сделали прививки двумя дозами вакцины, а вчера заявил о начале массовой вакцинации в Минске. Когда сможет привиться каждый из нас и чем? На пять простых вопросах о вакцинации в Беларуси отвечает tut.by.

1) Идет ли сейчас массовая вакцинация от COVID-19 всех желающих?

Всех желающих от коронавируса в Беларуси пока массово по всей стране не прививают, хотя в некоторые поликлиники уже поступила вакцина для таких нужд. Записаться на прививку в поликлинике по месту жительства можно по телефону, на сайте поликлиники или у своего лечащего врача. Когда появится вакцина для всех желающих, людей будут обзванивать и приглашать.

В Беларуси, как и в других странах, прививают в порядке очереди. В первую очередь вакцинацию проходят медработники. Прививочная кампания в стране идет в четыре этапа. О них в интервью газете «Звязда» рассказал заместитель главного врача Минского городского центра гигиены и эпидемиологии Григорий Гетюк.

1-й этап. Вакцинация медработников, специалистов сферы образования, социальной сферы, людей пожилого возраста, которые живут в интернатах.

2-й этап. Вакцинация людей в возрасте 60+, людей с хроническими заболеваниями, которые могут ухудшать состояние человека во время болезни.

3-й этап. Люди, у которых по работе есть высокий риск заражения: из сферы торговли, соцобслуживания, водители общественного транспорта, сотрудники коммунальных служб.

4-й этап. Все желающие.

Как сообщает агентство «Минск-Новости», в Минске сейчас активно продолжается первый этап вакцинации, планируется привить не менее 75% этих групп. Затем начнут прививать минчан в возрасте 61 год и старше, а также пациентов с хроническими заболеваниями. В целом в Минске уже привиты около 17 тысяч человек. На 1 января 2020 года, по данным Белстата, в Минске проживало более 2 млн 20 тысяч человек.

2) Могу ли я сейчас привиться?

Если вы не медик, не педагог, не работаете в социальной сфере, не проживаете в интернате, вы не старше 60 лет и у вас нет хронических заболеваний, то вы можете рассчитывать на прививку, только если оставили предварительную заявку. На прививку вас пригласят по телефону, если вы записались на нее в своей поликлинике.

Как сообщает агентство «Минск-Новости», в 34-й столичной поликлинике начнут прививать тех, кто записался, уже сегодня, 8 апреля. Поликлиника получила 1400 вакцин. Получили вакцину и некоторые другие поликлиники Минска и Минской области.

В справке 22-й поликлиники Минска также сказали, что уже прививают китайской вакциной. Желающих приглашают по телефону.

В некоторых поликлиниках всех желающих уже частично прививали. Например, еще в марте желающих прививали в поликлинике Минской районной клинической больницы. Также около 40 доз вакцины от COVID-19 для всех желающих поступили в городскую поликлинику № 5 города Гродно.

3) Какие вакцины есть в Беларуси?

В Беларуси сейчас прививают двумя вакцинами. Российской «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V») и китайской Vero Cell. При этом уже начался розлив первых промышленных серий вакцины «Спутник V» из полупродукта на отечественных «Белмедпрепаратах». Как сообщает Минздрав в своем телеграм-канале со ссылкой на директора РУП «Белмедпрепараты» Сергея Беляева, «данная вакцина может быть использована для проведения вакцинации населения, начиная с последней декады апреля после получения результатов контроля качества. Объем выпуска в дальнейшем составит до 500 тысяч доз препарата ежемесячно».

Вакцинацию желающих планируют проводить именно российской вакциной, выпущенной на «Белмедпрепаратах».

4) Можно ли привиться платно?

Привиться платно от коронавируса в Беларуси пока нельзя. Такую платную прививку не делают ни в частных медцентрах, ни в государственных поликлиниках. Однако Лукашенко, встречаясь с главой Минздрава Дмитрием Пиневичем, пообещал, что помимо имеющихся вакцин закупят прививки и других стран, ими можно будет привиться платно.

— Надо дать самый широкий спектр возможностей сделать прививку от коронавируса, в том числе тем, кто желает, на платной основе. Люди хотят получить вакцину. Они ее получат. Кто-то хочет вакцину других стран, хорошо, закупим. Пусть на платной основе. Не надо это скрывать. Надо открыть возможность и на платной основе кому-то провакцинироваться. Это дело каждого человека, — отметил он.

5) Какие вакцины могут появиться в Беларуси еще?

У Беларуси есть шанс получить и другие вакцины через программу COVAX. Эту платформу в том числе координирует и Всемирная организация здравоохранения.

По программе COVAX страны-доноры обеспечивают поставку вакцины в определенные страны. Для COVAX очень важно, чтобы все вакцины, которые будут поставляться через платформу, были рекомендованы и одобрены Всемирной организацией здравоохранения. Когда страна присоединяется к COVAX, она указывает, сколько вакцин ей нужно. Считается, что чем больше разных вакцин в стране, тем лучше.

Более 100 стран присоединились к COVAX, в том числе, например, и Украина. В рамках первого раунда поставок вакцин наши соседи должны получить 1 776 000 доз AstraZeneca и 117 тысяч доз Pfizer/BioNTech.

Летом, когда был крайний срок подачи заявок на вступление в COVAX, Беларусь не присоединилась к этой платформе. Однако, по данным на январь 2021 года, Министерство здравоохранения обратилось с просьбой рассмотреть вопрос присоединения к COVAX. Как пояснили TUT.BY в альянсе по вакцинам GAVI, Беларусь на данный момент не участвует в COVAX.

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