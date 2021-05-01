Польша, Литва и еще 8 стран отмечают 17-ю годовщину вступления в ЕС 1.05.2021, 18:16

Присоединение 10 стран в 2004 году стало самым большим расширением в истории ЕС.

Президент Польши Анджей Дуда в соцсетях напомнил о сегодняшней годовщине вступления страны в Европейский Союз, передает polskieradio.pl.

«В течение 17 лет Польша соучаствует в работе Европейского союза. Я призываю прилагать все усилия для обеспечения хорошего будущего Европы свободных народов и равных государств. О том, как это сделать, я буду беседовать в Королевском замке в Варшаве с президентами четырех государств нашего региона 3 мая - в 230-ю годовщину принятия первой Конституции», - отметил в соцсетях президент Польши Анджей Дуда.

В понедельник, 3 мая, в Королевском замке в Варшаве состоится встреча президентов Польши, Литвы, Латвии, Эстонии и Украины. По случаю годовщины принятия Чрезвычайным сеймом 3 мая 1791 года Конституции президенты Анджей Дуда, Гитанас Науседа, Эгиль Левитс, Керсти Кальюлайд и Владимир Зеленский подпишут торжественную декларацию. Затем состоятся дебаты о будущем Европы.

Напомним, 1 мая 2004 года, кроме Польши, членами Европейского союза стали Чехия, Венгрия, Латвия, Эстония, Литва, Кипр, Мальта, Словакия и Словения. Присоединение 10 стран стало самым большим расширением в истории ЕС.

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