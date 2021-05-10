Николай Козлов — силовикам: Дотерпеть до пенсии не получится 2 10.05.2021, 8:06

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Николай Козлов

Появилась грань между настоящими офицерами и Карпенковым.

Лукашенко лишил военных и специальных званий 87 офицеров. Среди лишенных званий оказался и Николай Козлов, подполковник милиции в отставке, председатель Объединенной гражданской партии.

«Я не припомню, чтобы раньше лишали званий, это беспрецедентно. Знаю, что можно лишить звания за тяжкое преступление. Но не вспомню таких случаев», — передает слова Николая Козлова «Радыё Свабода».

Николай Козлов находит в сложившейся ситуации даже некоторые положительный моменты. Несмотря на то, что размер пенсии, которую получал полковник милиции в отставке безусловно станет меньше, теперь, по его мнению, появится грань между ним и Карпенковым, Кубраковым, Караевым. Всеми теми людьми, которые вместе с «главнокомандующим наденут мундиры на 9 мая».

Комментируя происходящее, Николай Козлов отметил, что многие сотрудники стараются не участвовать в репрессиях. Некоторые пытаются дотерпеть до пенсии. Но теперь им показали, что и после выхода в отставку им не дадут «раскрыть рта».

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