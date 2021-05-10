И кто на самом деле фальсификатор истории?1
- Борис Вишневский
- 10.05.2021, 9:52
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Прошлое для Путина — это отражение настоящего.
Президент Путин выступает на параде Победы, и говорит о победе над нацизмом.
«Мы всегда будем помнить, что этот величественный подвиг совершил именно советский народ. В самое трудное время войны, в решающих сражениях, определивших исход борьбы с фашизмом, наш народ был один, один на многотрудном, героическом и жертвенном пути к Победе».
Роль советского народа в Победе — огромна.
Но говорить о том, что он был «один», можно только ничего не зная о войне.
Или сознательно говоря неправду.
«Забывая» о союзниках по войне с нацизмом (в том числе, Великобритании, на два года раньше, чем СССР, вступившей в эту войну).
«Забывая» об их военных операциях, о «втором фронте», о гигантских поставках в СССР вооружений, техники и продовольствия из США и Великобритании по время Великой Отечественной, об арктических конвоях, о жертвах, понесенных союзниками, и о многом другом.
Прошлое для Путина — это отражение настоящего.
И если сегодня для него США и Великобритания — враги, значит — не было и их вклада в Победу.
И «англо-советского-американского боевого союза», который прославляли на послевоенных марках, не было.
Вот где поискать бы «фальсификацию истории» и «пересмотр итогов Второй Мировой войны», о недопустимости которых не устают вещать путинские чиновники и пропагандисты.
Борис Вишневский, Telegram