И кто на самом деле фальсификатор истории? 1 Борис Вишневский

10.05.2021, 9:52

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Борис Вишневский

Прошлое для Путина — это отражение настоящего.

Президент Путин выступает на параде Победы, и говорит о победе над нацизмом.

«Мы всегда будем помнить, что этот величественный подвиг совершил именно советский народ. В самое трудное время войны, в решающих сражениях, определивших исход борьбы с фашизмом, наш народ был один, один на многотрудном, героическом и жертвенном пути к Победе».

Роль советского народа в Победе — огромна.

Но говорить о том, что он был «один», можно только ничего не зная о войне.

Или сознательно говоря неправду.

«Забывая» о союзниках по войне с нацизмом (в том числе, Великобритании, на два года раньше, чем СССР, вступившей в эту войну).

«Забывая» об их военных операциях, о «втором фронте», о гигантских поставках в СССР вооружений, техники и продовольствия из США и Великобритании по время Великой Отечественной, об арктических конвоях, о жертвах, понесенных союзниками, и о многом другом.

Прошлое для Путина — это отражение настоящего.

И если сегодня для него США и Великобритания — враги, значит — не было и их вклада в Победу.

И «англо-советского-американского боевого союза», который прославляли на послевоенных марках, не было.

Вот где поискать бы «фальсификацию истории» и «пересмотр итогов Второй Мировой войны», о недопустимости которых не устают вещать путинские чиновники и пропагандисты.

Борис Вишневский, Telegram

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