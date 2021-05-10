Как будет работать общественный транспорт на Радуницу в Минске 10.05.2021, 12:00

Номера и схемы маршрутов.

ГУ «Столичный транспорт и связь» представил подробную информацию об организации работы общественного транспорта во время предстоящих религиозных праздников.

В период с 8 по 11 мая 2021 года транспортное сообщение осуществляется следующим образом:

1. Западное кладбище

— автобусный маршрут № 170Э режим работы 8-10.05.2021 с 7:20 до 18:00, 11.05.2021 с 7:00 до 20:00.

— организуется дополнительный экспрессный автобусный маршрут № 970Э «АС Юго-Западная – Западное кладбище». Режим работы 10.05.2021 с 08:00 до 18:00, 11.05.2021 с 07:00 до 18:00, время ожиданий отправлений не более 15 минут. Остановочные пункты для посадки: «АС Юго-Западная», «Ст.м Петровщина», «Ст.м Малиновка» «Малиновка-6».

2. Колодищанское кладбище и кладбище Королёв Стан

— автобусный маршрут № 31 режим работы 8-10.05.2021 с 7:20 до 18:00, 11.05.2021 с 7:00 до 20:00.

— организуется дополнительный экспрессный автобусный маршрут № 972Э «ДС Уручье-2 — Колодищанское кладбище». Режим работы 10.05.2021 с 08:00 до 18:00, 11.05.2021 с 07:00 до 18:00, время ожиданий отправлений не более 15 минут. Остановочные пункты для посадки: «ДС Уручье-2», «Ст. м. Уручье».

Tолько 11.05.2021 с 7:20 до 18:20 организуется дополнительный пригородный автобусный маршрут № 275Э «ДС Уручье-2 – Королев Стан». Остановочные пункты для посадки: «ДС Уручье-2», «Ст. м. Уручье».

Посадка 11.05.2021 в автобусы маршрутов № 31, 275Э, 972Э на остановочном пункте «Ст. м. Уручье» будет осуществляться на отдельной площадке (бывшем остановочном пункте пригородных маршрутов).

11.05.2021 с 07:00 до 17:00, для проезда к местам отправления автобусных маршрутов, запланировано увеличение количества троллейбусов на маршруте № 41.

3. Михановическое кладбище

— автобусный маршрут № 5Э режим работы 8-10.05.2021 с 6:15 до 18:00, 11.05.2021 с 6:15 до 20:00.

— организуется дополнительный экспрессный автобусный маршрут № 975Э «Ст. м. Автозаводская – Кладбище Михановичи». Режим работы 10.05.2021 с 08:00 до 18:00, 11.05.2021 с 07:00 до 18:00, время ожиданий отправлений не более 15 минут. Остановочные пункты для посадки: «ст.м. Автозаводская», «Ташкентская», «ДС Чижовка».

— только 11.05.2021 с 07:00 до 18:00 организуется дополнительный экспрессный автобусный маршрут № 971Э «ДС Запад-3 – Кладбище Михановичи». Остановочные пункты для посадки: «ДС Запад-3», «Малиновка-6».

11.05.2021 с 07:00 до 17:00, для проезда к местам отправления автобусных маршрутов, запланировано:

— организация работы автобусного маршрута № 3С «ДС Чижовка – Вокзал»;

— увеличение количества автобусов на маршруте № 148С и троллейбусов на маршруте № 92.

4. Северное кладбище.

— автобусные маршруты № 68 и № 109 режим работы 8-10.05.2021 с 7:15 до 18:00, 11.05.2021 с 7:00 до 20:00.

— организуется дополнительный экспрессный автобусный маршрут № 973Э «ДС Запад-3 – Северное кладбище». Режим работы 10.05.2021 с 08:00 до 18:00 отправление автобусов будет осуществляться по расписанию, 11.05.2021 с 07:00 до 18:00 время ожиданий отправлений не более 15 минут. Остановочные пункты для посадки: «ДС Запад-3», «Ст. м. Каменная горка».

— только 11.05.2021 с 07:00 до 18:00 организуется дополнительный автобусный маршрут № 974Э «Кульман – Северное кладбище». Остановочный пункт для посадки: «Кульман»;

— только 11.05.2021 с 07:00 до 18:00 организуется дополнительный автобусный маршрут № 979Э «ДС Карбышева – Северное кладбище». Остановочный пункт для посадки: «ДС Карбышева»;

— только 11.05.2021 с 07:00 до 18:00 организуется дополнительный автобусный маршрут № 977 «1-е ворота – 2-е ворота» (Северное кладбище). Остановочные пункты для посадки: «1-е ворота», «2-е ворота»;

11.05.2021 с 07:00 до 17:00 для проезда к местам отправления автобусных маршрутов, запланировано увеличение количества автобусов на маршрутах № 29, 921, троллейбусов на маршрутах № 2, 46 и трамваев на маршруте № 11.

11.05.2021 в связи с ограничением движения всех видов транспорта по ул. Кульман автобусы маршрута № 19 «ДС Карастояновой – Слепянка» в направлении ДС «Карастояновой» и обратно будут следовать по ул. М.Богдановича, пл. Бангалор, ул. Орловской, ул. Карастояновой с выполнением остановочного пункта «Пл. Бангалор» по ул. М.Богдановича.

5. Чижовское кладбище

— автобусный маршрут № 94С режим работы 8-10.05.2021 с 8:00 до 18:00, 11.05.2021 с 7:00 до 20:00. Остановочные пункты для посадки: «АС Автозаводская», «Ст. м. Могилевская», «ДС Чижовка».

11.05.2021 с 07:00 до 17:00 для проезда к местам отправления автобусного маршрута, запланировано:

— организация работы автобусного маршрута № 3С «ДС Чижовка – Вокзал»;

— увеличение количества автобусов на маршруте № 148С.

6. Кладбище «Лесное»

— автобусный маршрут № 178Э режим работы 8-10.05.2021 по расписанию выходного дня, 11.05.2021 по расписанию, с интервалом движения 30 мин.

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