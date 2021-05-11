закрыть
11 мая 2021, вторник, 7:49
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

У работников НПЗ появится хороший повод уйти в стачку

  • 11.05.2021, 7:41
У работников НПЗ появится хороший повод уйти в стачку

Согласно расчетам, на «Нафтане» нефти хватит на 2-3 дня работы.

Недавно так называемый «премьер-министр» Головченко порадовал население Беларуси хорошей новостью: «Поставки нефтепродуктов на наши НПЗ будут осуществляться в полном объеме согласно плану», пишет телеграм-канал «Рабкор».

Но при этом «министр» забыл сказать, что план на май снижен в 10 раз по сравнению с апрелем. Согласно расчетам, на «Нафтане» нефти хватит на 2-3 дня работы. А что будет дальше? У работников НПЗ появится хороший повод уйти в стачку!

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Ребята, в чем профит?
Ребята, в чем профит? Ирина Халип
Когда хвост завиляет собакой?
Когда хвост завиляет собакой? Константин Скуратович
Смена власти – главное условие спасения Беларуси
Смена власти – главное условие спасения Беларуси Андрей Санников
Улада выглядае, як тая, што вось-вось сканае
Улада выглядае, як тая, што вось-вось сканае Ксёндз Вячаслаў Барок