У работников НПЗ появится хороший повод уйти в стачку 11.05.2021, 7:41

Согласно расчетам, на «Нафтане» нефти хватит на 2-3 дня работы.

Недавно так называемый «премьер-министр» Головченко порадовал население Беларуси хорошей новостью: «Поставки нефтепродуктов на наши НПЗ будут осуществляться в полном объеме согласно плану», пишет телеграм-канал «Рабкор».

Но при этом «министр» забыл сказать, что план на май снижен в 10 раз по сравнению с апрелем. Согласно расчетам, на «Нафтане» нефти хватит на 2-3 дня работы. А что будет дальше? У работников НПЗ появится хороший повод уйти в стачку!

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