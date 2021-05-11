Врачи обнаружили новую болезнь, которая возникает после коронавируса 2 11.05.2021, 8:45

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иллюстрационное фото

Пока она распространяется преимущественно в Индии.

Врач-инфекционист Татьяна Логинова рассказала, что после перенесенного коронавируса у пациентов могут развиваться постковидные грибковые инфекции, которые дают серьезные осложнения.

Об этом она заявила в эфире телеканала «Украина 24», комментируя информацию о том, что в Индии у пациентов после перенесенного COVID-19 выявляют так называемый «черный грибок».

«Люди лечились не только стероидами, но и антибиотиками. Антибиотики также дают дисбиоз организма, у нас в стране чаще всего возникают кандидозы. А в данном случае на фоне антибиотикотерапии плюс кортикостероиды, которые угнетают воспалительные процессы, также могут прекрасно развиваться эти грибковые инфекции. Эта инфекция может не только поражать глаза и носовую полость, но и легкие», — отметила медик.

По ее словам, это очень серьезная постковидная инфекция, которая затягивает выздоровление после COVID-19. Такое осложнение требует тщательного лечения специальными препаратами.

Врач отметила, что в Украине чаще всего встречаются дисбактериозы, которые вызваны грибами Candida albicans и Aspergillus.

«Эти инфекции чаще всего бывают у людей с ослабленным иммунитетом, а также у веганов, потому что не образуются полноценные антитела. Мы всегда настаиваем на том, чтобы люди питались достойно, чтобы были полноценные белки в рационе», — сказала она.

Ранее стало известно, что в Индии среди переболевших COVID-19 начали чаще обнаруживать редкое заболевание мукормикоз, или «черный грибок».

Мукормикоз — это очень редкая инфекция, вызванная мукоровой плесенью. Она встречается в грунте, растениях, компосте, гнилых фруктах и овощах. У людей «черный грибок» поражает носовые пазухи, глаза, мозг и легкие. Мукормикоз особенно опасен для людей со сниженным иммунитетом, сахарным диабетом, раком или ВИЧ/СПИД, общий уровень смертности от заболевания — 50%.

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