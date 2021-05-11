Витебские дворы провели флешмоб с тысячей бумажных журавлей
- 11.05.2021, 11:41
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Видеофакт.
Витебские дворы провели флешмоб с тысячей бумажных журавлей. На съемки ролика ушло несколько месяцев и совместные усилия десятков людей, пишет Telegram-канал «Витебск, я гуляю».
«Зiма сыйшла под нацiскам сонейка. Так i нас розныя шляхi прывялi да сапраўднай сiлы адзiнства. Разам мы — моц.
Мы — гэта Беларусь.
Мы разам i гэта ўжо не спынiць.
Тысячы тысяч людзеi загадалi адно жаданне на ўсiх.
I яно абавязкова сбудзецца», — заявили партизаны.