«В голове остался только затхлый аромат гомельских подвалов» 11.05.2021, 12:18

3,002

Фото Гомельского областного управления МЧС

Вот и не выдержал человек, полетел «с катушек».

Недавно обнаружилось, что Польша поставила новый рекорд «антибелорусской деятельности». Совершила беспрецедентно недружественный акт ценой в 10 миллионов долларов. Прошлый рекорд был на семь миллионов, а недавно, вместе с Литвой, вообще ущемили белорусскую легитимность три раза за один день, пишет телеграм-канал «Письма к дочери».

Это я про белорусские сигареты, которые поляки конфисковали, цинично игнорируя все мыслимые принципы вольной торговли и свободу предпринимательской инициативы. И если все сложить с начала года, то тут одного только прямого экономического ущерба уже наберется на десятки миллионов. И главное даже про свою обиду официально не скажешь! Потому что, некоторые представления белорусских властей о принципах свободного рынка не всегда соответствуют общепринятым.

Я, знаешь, ничего не до сих пор не говорил про немецких адвокатов, которые подали заявление на Лукашенко в немецкую же прокуратуру. Ну, я просто подумал, что от подачи заявления до уголовного дела пройдет немалый срок, так и не впечатлился. А получается зря. Был не прав. Вот кое-кто так впечатлился, что уже который день не может прийти в себе. Видимо, потому что заявление в немецкую прокуратуру и сто пятьдесят джипов с пулеметами – это звенья одной цепи в той опасной и завораживающей вселенной, где есть мировые заговоры и живая белорусская вакцина.

Ты скажешь, что свидетели стабильности и раньше много чего говорили про немцев в духе глубинного интернационализма и альтернативной расовой толерантности. Оно, конечно, так. Но раньше они совсем на другом уровне это говорили. Раньше они говорили не затем, чтобы немцы услышали, а ради куража и самоутверждения. Потому что, при всей, не всегда очевидной, популярности государственных медиа, вряд ли утро в Германии начинается с кофе и газеты про правду в Минской области. А теперь, получается, вариантов нет – услышат, никуда не денутся.

Оно по здравом рассуждении никто может и не хотел бы, чтобы немцы узнали про себя правду. (Хотя я в здравости суждений белорусских властей категорически не уверен). Просто чего в сердцах не скажешь? Накопилось всякого за последнее время. Политические пигмеи из G7 оскорбительно требуют новых выборов, условно легитимный народец зашевелился перед 9 мая, Польша совершает недружественные пограничные акты и немецкие адвокаты хотят странного. А тут еще раскошелиться пришлось, из-за коллаборационистов и предателей, которые затеяли собирать деньги для ветеранов. Вот и не выдержал человек.

Знаешь, вот вдруг подумалось: а может и правы власти, когда рассказывают про «всемирный заговор»? Это же только какой-нибудь ленивый Путин не пытается их сейчас в чем-нибудь ущемить. А ты крутись во все стороны и думай чем ответить. А думать за столько лет отвыкли. В голове остались только заклятия легитимностью и затхлый аромат гомельских подвалов.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».