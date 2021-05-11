Видеофакт: Как спасали чудотворную икону Божией Матери Будславской 11.05.2021, 12:55

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Прихожане вынесли святыню из огня.

В Будславе сегодня горел костел Вознесения Пресвятой Девы Марии. Это национальный санктуарий, куда ежегодно приходят тысячи пилигримов со всей Беларуси.

Пожар в костеле в Будславе потушили сегодня около 11 часов, в результате пожара полностью обрушилась крыша костела. Дым от пожара был виден в радиусе 20 км.

Чудотворную икону Матери Божьей Будславской удалось вынести в безопасное место

Телеграм-канал tut.by опубликовал видео, как прихожане спасали от огня будславскую икону Божией Матери.

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