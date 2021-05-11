Эксперт: Лукашенко ощущает себя человеком, которого обложили со всех сторон 4 11.05.2021, 13:28

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Сергей Чалый

Фото: «Жизнь-малина»

Совершенно очевидно, что узурпатор находится не в равновесном состоянии.

Независимый аналитик Сергей Чалый в очередном выпуске своей программы «Чалый LIVE» прокомментировал поведение Лукашенко и его эмоциональный спич перед журналистами после приема во Дворце Независимости.

Экономист отметил во время «Чалый LIVE» №11, что «совершенно очевидно, что Лукашенко находится не вполне в своем равновесном состоянии»: «Он явно раздражен тем, что происходит, ощущает себя человеком, которого обложили со всех сторон. Это очень хорошо было видно – «заговор» отовсюду, «кругом ложь и предательство» – как писал Николай II накануне отречения», - так прокомментировал Сергей Чалый поведение Лукашенко.

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