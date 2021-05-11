Ученые рассказали о различии биомаркеров вегетарианцев и мясоедов 11.05.2021, 15:09

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Какая диета более здоровая?

Ученые из Великобритании выяснили, что вегетарианцы имеют более здоровый профиль биомаркеров, чем люди, регулярно употребляющие в пищу мясные продукты. Правда, в их организме недостает и некоторых полезных веществ, пишет Naked science.

Результаты исследования были представлены на Европейском конгрессе по ожирению. Биомаркеры — молекулы, которые могут указывать на определенное заболевание или присутствие паразитов в организме. Например, наличие специфических антител в организме свидетельствует о той или иной инфекции.

Другие биомаркеры говорят о раке, сердечно-сосудистых и других серьезных заболеваниях. Эти вещества широко используются и для оценки эффективности диет на здоровье. Однако достоверных доказательств метаболического преимущества, связанного с вегетарианством, до сих пор не получено.

Чтобы понять, может ли выбор диеты повлиять на уровень биомаркеров в крови и моче, исследователи из Университета Глазго (Великобритания) провели кросс-секционное исследование, проанализировав данные 177 723 здоровых участников (в возрасте 37-73 лет), взятые из Биобанка Великобритании. Участники были разделены на вегетарианцев (не употребляющих в пищу мясо, птицу и рыбу) — 4111 человек — и мясоедов — 166 516 человек.

Все они сообщили, что не имели серьезных изменений в своей диете за последние пять лет. Исследователи изучили взаимосвязь 19 биомаркеров в крови и моче участников. Они были связаны с диабетом, раком, сердечно-сосудистыми заболеваниями и болезнями печени, костей, суставов и функционирования почек.

Выяснилось, что даже после учета таких важных факторов развития заболеваний, как возраст, пол, образование, этническая принадлежность, ожирение, курение и употребление алкоголя, по сравнению с мясоедами вегетарианцы имеют значительно более низкий уровень 13 биомаркеров.

Они включают общий холестерин, холестерин липопротеинов низкой плотности (так называемый «плохой холестерин»), аланинаминотрансфераза (АСТ), инсулиноподобный фактор роста, урат, общий белок, креатинин и другие важные биомаркеры.

Правда, при этом у вегетарианцев был обнаружен более низкий уровень полезных биомаркеров, включая «хороший холестерин», витамин D и кальций. А также у них был значительно более высокий уровень жиров (триглицеридов) в крови и цистатина-С (он сигнализирует о плохом состоянии почек).

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