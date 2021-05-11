Цифровая картина сезона белоруса Егора Шаранговича в НХЛ 11.05.2021, 19:49

Егор Шарангович

Фото: Getty Images

Третий бомбардир и снайпер «Нью-Джерси», исторически лучший среди белорусов-новичков.

"Нью-Джерси" прошлой ночью завершил выступление в нынешнем чемпионате Национальной хоккейной лиги. "Девилз" финишировали предпоследними в Восточном дивизионе и третий сезон кряду остались без плей-офф. Команда, которую принял опытнейший Линди Рафф, оказалась в терминальной стадии перестройки, рассталась по ходу чемпионата с рядом опытных игроков, а на ведущие роли выдвинулась перспективная молодежь. Отрадно, что среди этого молодняка выделялся белорусский новичок Егор Шарангович. Вот статистическая картина его дебютного сезона, пишет pressball.by.

— Шарангович набрал 30 (16+14) очков в 54 матчах. Белорус стал третьим бомбардиром "Нью-Джерси" в этом сезоне. Выше только его партнер по звену Джек Хьюз (31 (11+20) очко в 56 матчах) и Павел Заха (35 (17+18) очков в 50 матчах).

По показателю очков в среднем за игру, 0.56, Егор тоже третий. Лучше были Йеспер Братт (0.65) и Павел Заха (0.70).

Теперь сравним с другими белорусскими форвардами из НХЛ. В списке нет Александра Андриевского и Максима Сушко. Первый провел всего одну игру, второй — пока лишь две. У остальных для релевантности выделим первый сезон, в котором они провели минимум 20 матчей. Для большинства это был второй сезон в НХЛ.

Владимир Цыплаков (Лос-Анджелес) — 10 (5+5) очков в 23 матчах, 0.43 очка в среднем за игру

Константин Кольцов (Питтсбург) — 0 очков в 2 матчах, 29 (9+20) очков в 82 матчах во втором сезоне, среднее время на льду 15.21, 0.35

Михаил Грабовский (Монреаль) — 0 очков в 3 матчах, 9 (3+6) очков в 24 матчах во втором сезоне, 11.14, 0.38

Андрей Костицын (Монреаль) — 3 (2+1) очка в 12 матчах, 11 (1+10) очков в 22 матчах во втором сезоне, 13.17, 0.5

Сергей Костицын (Монреаль) — 27 (9+18) очков в 52 матчах, 14.21, 0.52

Как видим, Шарангович стал лидером по проведенным матчам в первом сезоне — он провел на две игры больше, чем Сергей Костицын. Понятно, что у всех были разные пути в сильнейшую лигу и разные обстоятельства. Но здесь говорим о цифрах. Егор стал лучшим не только по числу проведенных встреч, но и по очкам, по баллам в среднем за игру и по заброшенным шайбам.

Шарангович проводил на площадке 16 минут 48 секунд в среднем за игру. Среди нападающих "Нью-Джерси" это шестой показатель. А среди белорусских новичков это лучший показатель дебютного сезона. Так много из наших форвардов не играл никто.

Егор стал любимцем болельщиков "Нью-Джерси", он наверняка поборется за звание лучшего игрока команды по итогам сезона.

— Шарангович — четвертый бомбардир среди всех новичков НХЛ прямо сейчас. В трио лидеров — Кирилл Капризов из "Миннесоты", Джейсон Робертсон из "Далласа" и Джош Норрис из "Оттавы". Последние двое играли примерно столько же, сколько белорус, Капризов проводил на льду в среднем на полторы минуты больше. У Тима Штюцле из "Оттавы" есть шанс обойти белоруса, у "Сенаторз" остался еще один матч в "регулярке". Три игры впереди у "Ванкувера", в составе "Кэнакс" выступает Нильс Хогландер, в активе которого 26 (12+14) очков. Наверняка улучшит статистику Капризов, в календаре "Миннесоты" еще два матча.

1. Кирилл Капризов (Миннесота, 24 года) — 51 (27+24) очко в 54 матчах, +11, 0.94 очка в среднем за игру, среднее время — 18.17

2. Джейсон Робертсон (Даллас, 21 год) — 45 (17+28) очков в 51 матче, +13, 0.88, 16.53

3. Джон Норрис (Оттава, 22 года) — 34 (16+18) очка в 55 матчах, -12, 0.62, 16.26

4. Егор ШАРАНГОВИЧ (Нью-Джерси, 22 года) — 30 (16+14) очков в 54 матчах, -4, 0.56, 16.48

5. Тим Штюцле (Оттава, 19 лет) — 29 (12+17) очков в 51 матчей, -18, 0.56, 15.43

Официальный сайт НХЛ не включил Шаранговича в шорт-лист претендентов на "Колдер Трофи", туда, помимо Капризова и Робертсона попали два вратаря: Игорь Шестеркин из "Рейнджерс" и Алекс Неделькович из "Каролины".

— Шарангович — четвертый снайпер НХЛ среди новичков. И третий по заброшенным шайбам в "Нью-Джерси". Из одноклубников успешнее были только Майлз Вуд и Павел Заха — у них по 17 голов. Среди новичков больше Егора забросили только Капризов и Робертсон, есть шанс обойти белоруса у Норриса и Пиюса Сатера из "Чикаго".

1. Кирилл Капризов — 27 шайб

2. Джейсон Робертсон — 17

3. Егор ШАРАНГОВИЧ — 16

4. Джош Норрис — 16

5. Пиюс Сатер (Чикаго) — 14 шайб в 55 матчах

— Шарангович — второй в "Нью-Джерси" по победным шайбам. Всего на счету белоруса три решающих гола, на один меньше, чем у Павла Захи.

— Шарангович — второй в "Нью-Джерси" по перехватам. У белоруса их 38 в 54 матчах. Чаще в "Девилз" перехватывал шайбу только Джек Хьюз — 56 раз.

В списке новичков Егор по перехватам тоже второй, больше только у Нильса Хогландера (39). Среди всех игроков НХЛ Шарангович по этому показателю пока 23-й. Для системы Раффа, в которой ценны именно форварды-универсалы, способные отрабатывать в обеих зонах, это весьма ценный навык, который наверняка поднял статус Шаранговича в глазах тренеров.

Обратная сторона активности — количество потерь. Здесь Егор четвертый в команде (37), выше Хьюз (74), защитники Дэймон Сиверсон (52) и Пи-Кей Суббан (45).

А еще Шарангович делит третье место среди форвардов "Девилз" по блокам — 20. Больше бросков заблокировали только Нэйтан Бастиан и Майлз Вуд — по 25.

— Шарангович — третий в "Нью-Джерси" по количеству бросков. Всего белорус попал в створ 114 раз. В этом компоненте Егор заметно добавил во второй половине НХЛовского сезона. Больше бросков исполнили только Хьюз (142) и Вуд (127). По эффективности бросков наш нападающий шестой в команде (14%). Лучшим здесь был переехавший на Лонг-Айленд Трэвис Зэйджак (20.6%).

Причем у белоруса есть ресурс для роста. Егор — лидер "Нью-Джерси" по броскам мимо ворот (53), совсем неточным броскам (41), броскам выше целы (6), а также второй по попаданиям в штангу (6) — на два случая меньше, чем у Хьюза (8).

...Во второй половине сезона Шарангович стал одним из ключевых исполнителей в составе "Нью-Джерси". Он выдавал результативные серии, сыгрался с партнерами по звену Хьюзом и Куокканеном, собирал хорошие отзывы от главного тренера. Причем даже на фоне накопившейся усталости за долгий, с учетом предсезонки в "Динамо", "регулярки" КХЛ, второй предсезонки, уже с "Девилз", и чемпионатом в НХЛ, сезон, Егор в целом не опускался ниже собственной планки. Белорус показал, что способен играть на уровне НХЛ, а в команде калибра "Нью-Джерси" и вовсе может быть лидером. И сделал он это вовремя — в последний контрактный год. Теперь на этом фундаменте Шарангович вполне может рассчитывать на хорошее контрактное предложение от "Нью-Джерси".

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