Политолог: Риски быть свергнутым для Лукашенко только выросли 11 13.05.2021, 8:03

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После подписания «акта о капитуляции» ситуация для диктатора стала еще менее предсказуемой.

По мнению доктора политических наук, директора института «Палітычная сфера» Андрея Казакевича, подписанный Лукашенко декрет о передачи власти в стране Совету безопасности в случае гибели правителя только увеличил риски для него самого, сообщает «Голос Америки».

По мнению эксперта, документ, «скорее, запутывает ситуацию, чем каким-то образом ее разрешает».

Декрет передает полномочия Совбезу, который будет действовать непонятно по каким правилам.

«Сейчас этот орган не принимает никаких важных решений, и вдруг он получает все полномочия. Не правительство, ни парламент страны, а именно Совбез. Среди его членов может быть консенсус по важным проблемам, а может его и не быть. Голосование в Совбезе должно быть тайным, а кто будет его обеспечивать, и кто будет организовывать подсчет голосов?» — недоумевает директор института «Палітычная сфера».

По мнению эксперта, не столь важно сегодня, боится ли на самом деле Лукашенко возможного переворота, или нет. Вопрос в том, можно ли с помощью подобного механизма снизить риски для семьи Лукашенко в случае, если действительно произойдет что-то серьезное.

«Если внимательно прочитать текст декрета, то станет ясно, что эти проблемы никак не решаются. Скорее наоборот — риски повышаются, ведь создаются параллельные политические структуры, потенциально влиятельные, но с точки зрения права не обладающие полномочиями. И получается довольно запутанная схема, что делает всю систему еще менее предсказуемой и устойчивой», — резюмировал Казакевич.

Напомним, что независимые эксперты уже назвали подписанный 9 мая декрет «актом о капитуляции» Лукашенко.

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