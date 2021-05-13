Ученые выяснили, как отказ от мяса влияет на здоровье 2 13.05.2021, 9:06

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Исследование провели в университете Глазго в Шотландии.

Ученые университета Глазго в Шотландии обнаружили, что отказ от мяса способствует более здоровому профилю биомаркеров несмотря на возраст, вес, курение или употребление алкоголя. Однако есть и ряд негативных последствий, которые зафиксировали исследователи, сообщает nv.ua.

Биомаркеры могут иметь плохие и хорошие последствия для здоровья, способствовать или предотвращать рак, сердечно-сосудистые, возрастные заболевания и другие хронические состояния. Они также широко используются для оценки влияния диет на здоровье. Однако доказательства метаболических преимуществ, связанных с вегетарианством все еще неясны.

Чтобы понять, может ли выбор диеты повлиять на уровни маркеров заболеваний в крови и моче, исследователи изучили данные более чем 177 тысяч здоровых участников, которые не сообщили о серьезных изменениях в рационе питания за последние пять лет.

Участники были разделены на вегетарианцев (не едят красное мясо, птицу или рыбу) и мясоедов. Исследователи изучили связь с 19 биомаркерами крови и мочи, которые связанные с диабетом, сердечно-сосудистыми заболеваниями, раком, здоровьем печени, костей и суставов, а также функцией почек.

Даже после учета потенциально влиятельных факторов, включая возраст, пол, образование, этническую принадлежность, ожирение, курение и потребление алкоголя, анализ показал, что по сравнению с мясоедами у вегетарианцев были значительно более низкие уровни 13 биомаркеров, включая: общий холестерин, липопротеины низкой плотности (или «плохой холестерин»), аполипопротеин A (связан с сердечно-сосудистыми заболеваниями), аполипопротеин B (связан с сердечно-сосудистыми заболеваниями), гамма-глутамилтрансфераза и аланинаминотрансфераза (маркеры функции печени, указывающие на воспаление или повреждение клеток), инсулиноподобный фактор роста (гормон, стимулирующий рост и разрастание раковых клеток) и креатинин (маркер ухудшения функции почек).

Однако у вегетарианцев также был более низкий уровень полезных биомаркеров, включая липопротеин высокой плотности («хороший» (ЛПВП) холестерин), а также витамин D и кальций (связанный со здоровьем костей и суставов). Кроме того, у них был значительно более высокий уровень жиров (триглицеридов) в крови и цистатина-С (что свидетельствует о более плохом состоянии почек).

Ученые не обнаружили связи между уровнями сахара в крови (HbA1c), систолическим артериальным давлением, аспартатаминотрансферазой (AST, маркер повреждения клеток печени) или C-реактивным белком (CRP, маркером воспаления).

«Помимо отказа от красного и обработанного мяса, которые связаны с сердечными заболеваниями и некоторыми видами рака, люди, соблюдающие вегетарианскую диету, склонны потреблять больше овощей, фруктов и орехов, содержащие больше питательных веществ, клетчатки и других потенциально полезных соединений. Эти различия в питании могут помочь объяснить, почему вегетарианцы имеют более низкий уровень биомаркеров болезней, которые могут привести к повреждению клеток и хроническим заболеваниям» — говорит доктор Карлос Селис-Моралес.

Авторы отмечают, что, хотя их исследование было большим, оно носило наблюдательный характер, поэтому нельзя сделать никаких выводов о причинах и последствиях. Они также отмечают несколько ограничений, в том числе то, что они тестировали образцы биомаркеров только один раз для каждого участника, и возможно, что они могут колебаться в зависимости от факторов, не связанных с диетой, таких как существующие заболевания и неизмеримые факторы образа жизни.

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