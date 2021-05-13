В Дубровно побили прокурора района

В Дубровно побили прокурора района1
- 13.05.2021, 18:12
- 10,248
Инцидент случился 6 мая.
Дубровенский райотдел Следственного комитета завел уголовное дело на 32-летнего местного жителя по ч. 1 ст. 366 Уголовного кодекса. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.
Как сообщает пресс-служба Генпрокуратуры, 6 мая возле дома 12 по улице Вокзальной мужчина «угрожал насилием и применил насилие в отношении прокурора Дубровенского района с целью воспрепятствовать его законной деятельности и принуждения к изменению ее характера».
По информации «Народных навінаў Віцебска», потерпевший — прокурор Михаил Потеев.
Нападавшего взяли под стражу.
Прокуратура отмечает, что мужчина ранее систематически привлекался к административной ответственности, в том числе за мелкое хулиганство, распитие алкогольных напитков в общественном месте и прочее.