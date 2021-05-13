закрыть
13 мая 2021, четверг, 19:47
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В Дубровно побили прокурора района

1
  • 13.05.2021, 18:12
  • 10,248
В Дубровно побили прокурора района
фотo: vitebsk.cc

Инцидент случился 6 мая.

Дубровенский райотдел Следственного комитета завел уголовное дело на 32-летнего местного жителя по ч. 1 ст. 366 Уголовного кодекса. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Как сообщает пресс-служба Генпрокуратуры, 6 мая возле дома 12 по улице Вокзальной мужчина «угрожал насилием и применил насилие в отношении прокурора Дубровенского района с целью воспрепятствовать его законной деятельности и принуждения к изменению ее характера».

По информации «Народных навінаў Віцебска», потерпевший — прокурор Михаил Потеев.

Нападавшего взяли под стражу.

Прокуратура отмечает, что мужчина ранее систематически привлекался к административной ответственности, в том числе за мелкое хулиганство, распитие алкогольных напитков в общественном месте и прочее.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Человек из бункера торопится на Площадь
Человек из бункера торопится на Площадь Владимир Халип
Ребята, в чем профит?
Ребята, в чем профит? Ирина Халип
Когда хвост завиляет собакой?
Когда хвост завиляет собакой? Константин Скуратович
Смена власти – главное условие спасения Беларуси
Смена власти – главное условие спасения Беларуси Андрей Санников