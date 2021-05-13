В США начали вакцинацию подростков 13.05.2021, 19:10

Европа еще рассматривает такую возможность.

В США 13 мая началась вакцинация подростков от коронавируса. Прививки разрешили делать детям в возрасте 12-15 лет.

Об этом пишет DW.

Вакцинацию будут проводить препаратом BioNTech/Pfizer. Всего вакцину будут предлагать примерно 15 тысяч аптек по всей стране.

Президент США Джо Байден призвал родителей обеспечить вакцинацию их детей, ведь они также могут инфицироваться коронавирусом и заражать своих друзей и родных.

В Европейском агентстве по лекарственным средствам (EMA) все еще рассматривают соответствующий запрос фармацевтических компаний на разрешение вакцинации подростков.

Ранее сообщалось, что Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) США одобрило применение вакцины от коронавирус производства Pfizer и BioNTech для подростков 12-15 лет.

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