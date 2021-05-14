Медики установили две категории людей, которые чаще других заражаются коронавирусом 1 14.05.2021, 14:48

7,226

Исследование провели в Университете Джонса Хопкинса.

О вреде бессонницы для здоровья известно всем. Она существенно ухудшает качество жизни человека. К тому же, в ходе недавнего исследования ученых Университета Джонса Хопкинса выяснилось, что люди, страдающие бессонницей и эмоциональным выгоранием, чаще заражаются коронавирусом.

Медики установили, что каждый дополнительный час сна снижает риск быть инфицированным коронавирусом на 12%. А люди с эмоциональным выгоранием более чем в два раза чаще заражаются COVID-19, сообщает BMJ Nutrition Prevention & Health (перевод — lenta.ua).

Авторы исследования пришли к выводу, что оба этих состояния ослабляют иммунитет, повышая уязвимость человека перед коронавирусом. Предыдущие работы ученых уже связывали недостаток сна и эмоциональное выгорание из-за работы с повышенным риском заболевания вирусными и бактериальными инфекциями. Однако и сейчас ученым не удалось установить точных причин того, почему эти факторы увеличивают риск заражения коронавирусом.

Напомним, ВОЗ заявила, что система здравоохранения в мире не была готова к пандемии COVID-19 и в своем нынешнем виде не способна предотвратить развитие пандемии нового высокоинфекционного патогена.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».